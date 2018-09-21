Balıkesir'deki trafik kazası

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan kadının da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Alınan bilgiye göre, Bandırma-Bursa karayolunda iki otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Esra Duman Yaman (28), tedavi altına alındığı Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin çocukları olan ve kazada yaralanan 2 yaşındaki Kerem Yaman'ın ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Öte yandan, olay yerinde ölen İsmail Yaman'ın Bursa'nın Karacabey ilçesinde Dağkadı İlkokulunda müdür yardımcısı, eşi Esra Duman Yaman'ın ise Karacabey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde özel öğretim öğretmeni olarak görev yaptıkları öğrenildi.

Bandırma-Bursa karayolunun 12. kilometresinde, Baki Ü. idaresindeki 16 TR 957 plakalı otomobil ile İsmail Yaman'ın kullandığı 10 E 5759 plakalı otomobil çarpışmış, kazada İsmail Yaman olay yerinde yaşamını yitirmişti. Yaralanan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem Yaman ile diğer aracın sürücüsü Baki Ü. ambulanslarla Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılmış, durumu ağır olan Esra Duman Yaman ve oğlu Kerem, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine sevk edilmişti.



