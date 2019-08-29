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Balıkesir’e yeni komutan atandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 10:07 | Son Güncelleme

Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete´de yayımlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı’na yönelik, emeklilik, terfi ve atamalara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi, Resmi Gazete´de yayımlandı. Atamalara göre Balıkesir’in yeni İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu oldu.
Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi’ne istinaden Ankara İl Jandarma Komutan Yardımcısı olan Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir İl Jandarma Komutanı oldu. Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ise Tokat İl Jandarma Komutanlığı’na atandı.

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