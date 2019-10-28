HABER

Balıkta inanılmaz hile... Bazı balıkçılar solungaçlarını kırmızıya boyuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2019 11:02 | Son Güncelleme

  EYLÜL ayında av yasağının sona ermesiyle birlikte balık satışları arttı.

Semih ÇALIŞKAN - Elif YAVUZ - Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL,(DHA) EYLÜL ayında av yasağının sona ermesiyle birlikte balık satışları arttı. Özellikle kış aylarında pek çok balık çeşidi tezgahlara oradan da sofralarımıza geliyor. Balık tüketen vatandaşların, balık alırken dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunuyor. Bazı balık satıcıları bayat balıkları çeşitli hilelere başvurarak vatandaşa satmaya çalışıyor. Vatandaş balık alırken öncelikle balığın solungaç kısmındaki kırmızılığa bakıyor. Balıkta hileye başvuran bazı satıcılar ise solungaçları boya ve mürekkeple kırmızıya boyayarak balığı satmaya çalışıyor. Peki bir balığın taze olduğu nasıl anlaşılır? Balık alırken nelere dikkat etmeliyiz? DHA ekibi gıda mühendisi, balıkçılar ve vatandaşlarla konuştu.

"BALIKÇIYA GÜVENECEKSİN GERİSİ YALAN"

Bakırköy'de pazarda balık satan Yusuf Can "Balığın tazeliği, etinin sertliğinden, kulağından, gözlerinden, parlaklığından belli olur. Bir o kadar da balığın gösterişi zaten belli olur. Balığı elinizle tuttuğunuz zaman balığın kendini salmaması lazım. Parlak olması lazım. Kulaklarının kırmızı olması lazım. Bu tarz balıklarda bir sorun olmaz. Asıl tazelik konusu hamsi ve istavritte. Buzhane mevsimi başladığı zaman çok zorluk olur. Onun için balıkçına güveneceksin gerisi yalan" diye konuştu.

BALIĞIN SOLUNGACININ BOYANDIĞI ANLAŞILABİLİR Mİ?

Balık satıcısı Yusuf Can, "Baktığın zaman anlaşılır, boya olduğu bariz belli olur zaten. Bir süre sonra akar. Aynı canlılığı koruyamayabilir. Su vurduğumuz için bir süre sonra boyayı atar. Balıkçınıza güveneceksiniz, sürekli aynı balıkçıdan alışveriş yapılmalı. Tek çare bu. Sürekli 2 veya 1 TL için balıkçınızı değiştirirseniz çok farklı sorunlar yaşayabilirsiniz. Tek gerçek aslında bu" ifadelerini kullandı.

"GÖZÜ NET, PARLAK VE ÇÖKMEMİŞSE TAZEDİR"

Bir diğer balık satıcısı Ahmet Koca ise balık alırken nelere dikkat edilmeli sorusuna yanıt verdi. Koca, "İlk önce balığın gözlerine bakacağız. Balığın gözü net, parlak ve çökmemişse tazedir. İkincisi kulağı. Solungaç kısmı kırmızı olursa tazedir. Üçüncü olarak da balığın rengi. Sırt kısmında bir parlaklık olur. Bu da çok önemli. Sudan çıkınca üstünde bir jel olur zaten. Bu koruyucu jel de balığı bakterilere karşı önlüyor. Tuzlu sudan çıktığı için balık o bakterileri kapsamasını önlüyor. O özelliğini kaybetmiş olursa o balık zaten bayattır" diye konuştu.

Ahmet Koca, boyanın anlaşılmasının kolay olduğunu ifade etti. Koca, "Solungaç kısmına elini sürdüğünüzde boya olsa, o boya çıkar. Boya olursa elinizle dokunduğunuzda o boya akmış olur. Net bir şekilde anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR AYNI SATICIDAN BALIK ALIYOR

Küçükçekmece'de balık pazarından alışveriş yapan bir vatandaş "10 kilo kadar aldım. Taze balık olarak görünüyor. Arkadaşlara da güveniyorum. Tazedir, zaten sezon yeni olduğu için bayatlama şansı pek fazla olmuyor" dedi.

Bakırköy'de pazardan balık aldığını ifade eden Neşe Menekay, "Balığın tazeliğini görünüşünden anlamaya çalışıyorum. Belli ediyor kendisini. İki balıkçımız var, sürekli aynı yerden alışveriş yapıyorum. Memnunum, bir şikayetim de olmadı bu zamana kadar. Tazeliğinden de emin oluyoruz diyelim" dedi.

Semra Erkan ise balığı pazardan almayı tercih etmiyor. Erkan, "Balığın tazeliğini solungaçlarının kırmızı oluşundan anlarım. Bayat balıklar zaten ölü duruyorlar, diriliği gidiyor. Balık alırken tazeliğine dikkat ediyorum. Pazardan almayı tercih etmiyorum, teknelerde tutanlardan almayı tercih ediyorum" ifadelerini kullandı.

"MEVSİMİNDE TÜKETMEK SON DERECE ÖNEMLİ"

Peki balıkta yapılan hile yöntemleri ve taze balığın ayırt edilebilmesi için uzmanlar ne söylüyor? TMMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Şenyurt, balığın mevsiminde tüketilmesi gerektiğini söyledi. Şenyurt, "Her üründe olduğu gibi öncelikle mevsiminde tüketmek son derece önemli. Av mevsimi zaten kanun koyucular tarafından belirlenmiş. Bu mevsimde balık tüketmek, özellikle havaların soğumasıyla balıkların irileşmesi, yağlanması, lezzetinin artması, besin değerlerinin artması son derece önemli. Taze bulmak için öncelikle insanların bildikleri, güvendikleri balıkçılardan balıklarını almalarını tavsiye ediyorum" dedi.

DUYUMLAR BİZE DE GELİYOR

Balıkta hile yapanların olduğunu ifade eden Şenyurt, "Balıkta da hile yapıldığı solungaçlarını boya maddeleriyle boyadıkları gibi duyumları biz de alıyoruz. Bu konuda elimizde bilgi, belge yok. Bu tür yollara başvuranların olduğunu bizde biliyoruz. Solungaçlarının vişne kırmızısı kıvamında kırmızı olması, gözlerinin parlak olması aynı şekilde vücudunun etli kısmının dolgun ve gergin olması, dokunulduğunda mümkün olduğunca parmak izinin az oluşması ve çok kısa sürede eski halini alması önemli kriterlerden. Kokusundan da anlaşılabilir. Özellikle şoklanmış balıklar uygun şartlarda çözüldükten sonra mı tezgahlara geliyor. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Tezgahların hijyen açısından temiz olması. Balık servisi yapan satış elemanlarının uygun kıyafetlerle bulunması, temizliklerine dikkat etmeleri bunlar halkımızın balık alırken dikkat etmesi gereken unsurlardan" ifadelerini kullandı.

PARTNERSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladıSelda Bağcan metroda görüntülendi! Ebru Polat yorumladı
Tedavi edilen Caretta ‘Astrid’ denize bırakıldıTedavi edilen Caretta ‘Astrid’ denize bırakıldı
Erdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyorErdoğan hakkında yazılan Bengalce kitap şimdi dünyaya yayılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Selda Bağcan'ın fotoğrafına yorum yazdı! Alay konusu oldu

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Rusya'dan 'Bağdadi' açıklaması: Şüphe uyandırıyor

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından bomba iddia

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Avcı-Terim gerginliğinde flaş gelişme! Derbi öncesi...

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda 'Kayla Mueller' detayı

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İran'dan ABD'ye şaşırtan tepki: Kendi yaratığınızı öldürdünüz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

İBB satışa çıkardı! Vatandaş tepki gösterdi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüs durağındaki asansörde 45 dakika mahsur kaldılar

45 dakika böyle beklediler! İmdatlarına ekipler yetişti

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

İzmir için deprem uyarısı: İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Uyuşturucu operasyonunda tam 42 kafatası bulundu!

Ankara'da DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Düğmeye basıldı! Çok sayıda gözaltı var

Suriye ve Hakkari'den acı haber! 2 asker şehit oldu

Kahreden haber! Bakanlık duyurdu

İzmir'de çöp konteynerinde patlama

İzmir'de korkutan patlama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.