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Balıktan daha fazla Omega-3 içeriyor! Vücudu vitamin bombasına çeviriyor

23.05.2023 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Omega-3 bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı daha dirençli olmayı sağlar. En yüksek Omega-3 kaynağının balık olduğu bilinse de balık sevmeyenler alternatif Omega-3 kaynaklarını araştırıyor. Doğada bulunan en kuvvetli ağrı kesici olarak bilinen bir gıdanın Omega- 3 konusunda somon balığını solladığı öğrenildi.

Balıktan daha fazla Omega-3 içeriyor! Vücudu vitamin bombasına çeviriyor

Türkiye'de Afyon ve Eskişehir'de yetiştirilen hamur işlerinin vazgeçilmezi olan haşhaş, geçmeyen uykusuzluk ve yorgunluk problemlerine olan faydalarıyla biliniyor. Doğadaki en güçlü ağrı kesici gıda olduğu paylaşılan Omega 3 kaynağı haşhaşın sağlık için çok sayıda faydaları bulunuyor. Ancak içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler barındıran haşhaşın haftada en fazla üç kez tüketilmesi öneriliyor.

HAŞHAŞ FAYDALARI

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  • Lezzetli aromasının yanında sağlık için de faydalı olan haşhaş tohumu kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, bakır mineralleri bulundurur.
  • Özellikle bakır, kan hücrelerinin üretiminde oldukça etkilidir. Aynı zamanda tohumlarından çıkarılan yağ Omega-3 ve omega-6 yönünden zengindir. Haşhaş faydaları içindeki yağ asitleri ile iyice güçlenir.
  • Beyin ve kalp için faydalıdır. Manganez güçlü antioksidan özelliğiyle bilinir.

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  • Ağrı kesici özelliği tıp sektöründe kullanılmasını beraberinde getirir.
  • Tohumundaki oleik asit ile kötü huylu kolesterolü düşürürken iyi huylu kolesterolü artırır.
  • İçeriğindeki potasyum ile tansiyonu dengeler. Bu sebeple tansiyon hastaları için bir hayli faydası vardır.
  • İçeriğindeki zengin lifler sayesinde kabızlık problemlerinin giderilmesinde yardımcı olur.
  • Cilt problemlerinin azaltılmasında, cildin güzelleşmesinde de etkisi vardır.
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balık haşhaş omega 3 ağrı kesici vitamin faydaları

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