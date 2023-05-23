Balıktan daha fazla Omega-3 içeriyor! Vücudu vitamin bombasına çeviriyor

Türkiye'de Afyon ve Eskişehir'de yetiştirilen hamur işlerinin vazgeçilmezi olan haşhaş, geçmeyen uykusuzluk ve yorgunluk problemlerine olan faydalarıyla biliniyor. Doğadaki en güçlü ağrı kesici gıda olduğu paylaşılan Omega 3 kaynağı haşhaşın sağlık için çok sayıda faydaları bulunuyor. Ancak içeriğinde morfin, kodein, tebain, papaverin ve narkotin gibi güçlü yatıştırıcı maddeler barındıran haşhaşın haftada en fazla üç kez tüketilmesi öneriliyor.

HAŞHAŞ FAYDALARI

Lezzetli aromasının yanında sağlık için de faydalı olan haşhaş tohumu kalsiyum, potasyum, çinko, demir, manganez, bakır mineralleri bulundurur.

Özellikle bakır, kan hücrelerinin üretiminde oldukça etkilidir. Aynı zamanda tohumlarından çıkarılan yağ Omega-3 ve omega-6 yönünden zengindir. Haşhaş faydaları içindeki yağ asitleri ile iyice güçlenir.

Beyin ve kalp için faydalıdır. Manganez güçlü antioksidan özelliğiyle bilinir.