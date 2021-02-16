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Balın faydaları antibiyotikten daha etkiliymiş!

16.02.2021 16:20 | Son Güncelleme:
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Balın faydaları antibiyotikten daha etkiliymiş!

Balın faydaları ve insan vücuduna etkileri ile yapılan araştırmalar, yeni bilgilere ulaşılmasını sağlıyor. Son olarak Oxford'da yürütülen bir çalışma balın antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya koydu. Yalnızca 1 kaşık yenildiğinde vücuda onlarca fayda sağlayan balla ilgili dikkat edilmesi gereken nokta ise seçilen balık katkısız ve ham bal olmasıdır.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışma, bir kaşık balın piyasada bulunan tüm antibiyotiklerden çok daha faydalı olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, balın üst solunum yolu hastalıklarına karşı antibiyotik ve ağrı kesicilerden ortalama yüzde 36 daha fazla etkili olduğunu ortaya koydu. Ayrıca gene araştırmalara göre balın iyileşme sürecini kimi durumlarda 2 güne düşürdüğünü ve öksürüğü yüzde 50'i azalttığı saptandı.

RAPORA GÖRE BAL, ANTİBİYOTİKLERDEN DAHA ETKİLİ

British Medical Journal'da yayımlanan çalışmanın sonuçlarının çok kıymetli olduğunu belirten Uzman Ahmet Bağran Aksoy; “Çalışma, gıda terörü yaşadığımız bu çağda doğru beslenme açısından çok değerli. Bal ve arı ürünleri biz insanların doğada tüketebileceği içeriği en zengin gıdaların başında geliyor. Bu araştırma balın öksürük, soğuk algınlığı ve burun tıkanıklığına karşı antibiyotiklerden daha etkili olduğunu ortaya koyuyor.” ifadelerini kullandı.

BELİRTİLER DAHA KISA SÜRÜYOR

Farklı yaştaki 1700'den fazla katılımcının klinik deneylere tabi tutulduğu araştırmada hastaların yüzde 36'sının öksürme sıklığının azaldığı ve yüzde 44’ünde öksürük şiddetinin zayıfladığı sonuçları paylaşıldı. Bal ve arı ürünlerinin çok eski yıllardan beri insanlar tarafından tedavi amaçlı kullanıldığını belirten Aksoy, “Yalnızca bal değil diğer arı ürünleri polen, propolis ve arı sütü gibi değerli ürünler de insan için faydalıdır. Bu ürünler katkısız ham bal ile doğru ölçülerde karıştırılarak ihtiyaç doğrultusunda tüketilmelidir. Ama hangi bal tüketilmelidir? Her bal değil, katkısız ham bal antibiyotiklerden daha etkili olur. Araştırmada belirtilen bal piyasadaki ucuz ve merdiven altı olarak tabir ettiğimiz ürünler değildir.” şeklinde konuştu.

Araştırmacılar hemen hemen hiçbir yan etkisi olmayan balın, burun tıkanıklığı ve boğaz ağrısı için reçete edilen antibiyotiklere alternatif olarak önerilebileceği görüşünde birleşti. Çalışmalarda ayrıca, bal ile tedavi olanların semptomlarının iki gün daha az sürdüğü görüldü.

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