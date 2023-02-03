Balkan ülkelerindeki çocuklar için "ay yıldızlı" oyun grubu

İnşaat mühendisi Fuat Eroğlu, 1994'te Torbalı'da kent mobilyaları ve çocuk oyun grupları üretimi yapan firma kurdu. Yaklaşık 55 bin metrekarelik tesiste geri dönüştürülebilir plastik, metal ve ahşap kullanarak üretimi gerçekleştiren firma, yurt içi ve dışındaki dezavantajlı çocuklar için sosyal sorumluluk projesi hazırladı.

Üretilen oyun gruplarını dezavantajlı çocuklar için ücretsiz kuran Cemer Kent Ekipmanları, Balkan ülkelerindeki çocuklar için de harekete geçti. Bu kapsamda faaliyete başlayan firma, ilk oyun grubunu bu ay Bosna Hersek'te kuracak.

Firma sahibi Eroğlu, AA muhabirine, kent mobilyalarının şehirlerin süsü ve dekorasyonu olduğunu söyledi.

Türkiye'de çeşitli illerde sosyal sorumluluk projesi kapsamında oyun grupları kurduklarını anlatan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Buradaki amaç çocuk oyun grubunu kamunun ya da bir başkasının kuramamasından ziyade bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. Yani bilinen oyun grubunun kaydırak, salıncak ve tahterevalliden ibaret olmadığını, özellikle köylerdeki çocukların hiç görmedikleri bir oyun grubuna erişimini sağlamaya çalıştık. Kars'ın Digor ilçesinde ve Şanlıurfa'da kurduk."

Çocukların matematiksel zekasını, el ve ayak becerisini geliştiren oyun gruplarını önemsediklerini dile getiren Eroğlu, bu amaçla AR-GE ve tasarım merkezinde yeni çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Son olarak kendilerini de heyecanlandıran bir projeyi hayata geçireceklerini anlatan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Osmanlı'dan kalan coğrafyalara yönelik bir çalışmamız olacak. Balkan ülkelerine oyun grupları kurarak oradaki çocuklara Türk bayrağı ve 'Made in Türkiye' yazılı ürünü sunacağız. Bunu da ücretsiz yapacağız, herhangi bir beklentimiz yok. Kuracağımız oyun gruplarında Türk bayrağı görülsün yeterli. Bosna'da, Makedonya'da, Arnavutluk'ta, Bulgaristan'ın bazı köylerinde, Sırbistan'ın bazı köylerinde Türk kimliği olan, Osmanlı'dan yadigar her yer bizim için değerli."

Kaynak: AA

