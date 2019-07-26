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Balkanlardan gelen öğrencilerle kariyer planlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 12:32 | Son Güncelleme

Edirne Valisi Ekrem Canalp: - "İdealiniz, hayaliniz ne olursa olsun önünüzde mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi, zaman planlaması ve yapılacaklar listesi. Kariyeriniz için bunların olması gerekir"

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "İdealiniz, hayaliniz ne olursa olsun önünüzde mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi, zaman planlaması ve yapılacaklar listesi. Kariyeriniz için bunların olması gerekir." dedi.

Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen 168 öğrenci, Akademi Rumeli-5 Projesi bünyesindeki atölye çalışmalarında sanattan edebiyata, gastronomiden müziğe kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Vali Canalp, Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere kariyer planlamasına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Canalp, yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyledi.

Yazılımın, geleceğin meslekleri arasında olduğunu ve Edirne'de de yazılım atölyeleri açılacağını belirten Canalp, "İdealiniz, hayaliniz ne olursa olsun önünüzde mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi, zaman planlaması ve yapılacaklar listesi. Kariyeriniz için bunların olması gerekir. Yapılacaklar listesi, listede yer alan her şeyle ilgili hangi zaman aralığında yapacağınıza ilişkin planlamanız. Basit bir planlama olsun, çok karışık olmasın. Bazen esneklikler olsun içerisinde. Bir zamanda yapamadın, bir sonraki zamanda yaparsın. O liste elinizin altında her zaman olsun. Odanızda elinizin altında olsun." diye konuştu.

Canalp, öğrencilerin, hayalini kurduğu mesleğin davranış kodlarını hayatına uygulaması gerektiğini dile getirdi.

Mesleği hissetmenin kariyer planlamasında önemli olduğunu aktaran Canalp, şöyle devam etti:

"Ben ileride hakim olacağım diyorsanız, sanki bir hakimmiş gibi kendi kendinizi kodlayın. Oturduğunuz zaman bir koltuğa, sanki bir hakimin kendi koltuğunda hissediyormuş gibi hissedin kendinizi. Bir hukuk metnini okurken hakimmişsiniz gibi okuyun. Doktor olmaya karar verdiyseniz, sanki bir doktormuşsunuz gibi konuşun. İnsanlarla konuşurken sanki bir doktor diğer insanlarla konuşuyormuş gibi konuşun. Beyninizi ona göre şartlandırdığınız için sizin beyniniz de o şartlanmaya uygun davranış kodlarını ortaya koyacak. Bir zamandan sonra kendinizi ona göre idealize edeceksiniz. Tabiri caizse kendi kendinize yolunuzu çizeceksiniz."

Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Kırım, Ukrayna, Gagauz Yeri, Kosova, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek, Romanya ile Türkiye'den öğrenciler Vali Canalp'e hayalini kurdukları meslekleri anlattı.

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Balkanlı öğrenciler kariyer planlaması

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