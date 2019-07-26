Balkanlardan gelen öğrencilerle kariyer planlaması

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, "İdealiniz, hayaliniz ne olursa olsun önünüzde mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi, zaman planlaması ve yapılacaklar listesi. Kariyeriniz için bunların olması gerekir." dedi.

Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen 168 öğrenci, Akademi Rumeli-5 Projesi bünyesindeki atölye çalışmalarında sanattan edebiyata, gastronomiden müziğe kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Vali Canalp, Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu'nda Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere kariyer planlamasına yönelik sunum gerçekleştirdi.

Canalp, yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişmesiyle yeni mesleklerin ortaya çıktığını söyledi.

Yazılımın, geleceğin meslekleri arasında olduğunu ve Edirne'de de yazılım atölyeleri açılacağını belirten Canalp, "İdealiniz, hayaliniz ne olursa olsun önünüzde mutlaka olması gereken şeylerden bir tanesi, zaman planlaması ve yapılacaklar listesi. Kariyeriniz için bunların olması gerekir. Yapılacaklar listesi, listede yer alan her şeyle ilgili hangi zaman aralığında yapacağınıza ilişkin planlamanız. Basit bir planlama olsun, çok karışık olmasın. Bazen esneklikler olsun içerisinde. Bir zamanda yapamadın, bir sonraki zamanda yaparsın. O liste elinizin altında her zaman olsun. Odanızda elinizin altında olsun." diye konuştu.