Balkona çıkınca ateşlendi! Tüm dünyanın konuştuğu operasyonda altı bıçaklı ninja füzesi detayı

Usame bin Ladin sonrası El Kaide'nin liderliğine geçen ve 11 Eylül saldırılarının planlayıcılarından olan Eymen El Zevahiri, ABD'nin Afganistan'da düzenlediği operasyonla öldürüldü. Zevahiri'nin altı bıçaklı ninja füzesi olarak adlandırılan R9X Hellfire ile vurulduğu iddia edildi. Söz konusu füzenin özellikleri dikkat çekerken, uzmanlar "Cehennem ateşinin daha yeni bir versiyonu" yorumunda buludu. İşte dünyanın konuştuğu operasyonun detayları...

Dünyanın en çok aranan teröristlerinden olan El Kaide lideri Eymen El Zevahiri, ABD tarafından Afganistan'ın başkenti Kabil'de düzenlenen operasyonla öldürüldü. 11 Eylül saldırılarının ana planlayıcısı olarak yıllardır ABD’nin aradığı 71 yaşındaki Zevahiri, Usame bin Ladin sonrası El Kaide'nin liderliğine geçmişti. Bin Ladin’in 2011’de Pakistan'da ABD'nin özel operasyonuyla öldürülmesinin ardından El Kaide yönetimini devralan Zevahiri'nin ölümü, örgüte ağır darbe vurdu.

ABD BAŞKANI BIDEN'DEN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, Birleşik Devletler sizi bulur ve çıkarır” dedi.

11 EYLÜL SONRASI 25 MİLYON DOLAR ÖDÜL KONULMUŞTU

2001'de dünyayı sarsan ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrasında istihbarat kurumlarının başına 25 milyon dolar ödül koyarak peşine düştüğü Zevahiri'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.

BAŞKENT KABİL'E YERLEŞMİŞ

Taliban'ın geçen yıl ağustosta Afganistan'da iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından Zevahiri'nin başkent Kabil'de 'güvenli bir eve' yerleştiği istihbaratını alan CIA, ülkede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

EVİNİN BALKONUNA ÇIKINCA VURULDU

Zevahiri'nin evinin tespit edilmesinin ardından düğmeye basılırken, El Kaide liderinin ABD drone'larından atılan “hellfire” (cehennem ateşi) füzeleriyle balkonunda öldürüldüğü belirtildi. El Kaide liderinin öldürüldüğü saldırıda ailesinin yara almadığı öğrenildi.

"ZEVAHİRİ'Yİ ÖLDÜRMEK İÇİN R9X HELLFIRE KULLANILDI"

ABD Merkez Komutanlığı Zevahiri suikastını gerçekleştirmek için kullanılan silahı açıklamadı.

Ancak askeri uzmanlara göre bu silah; yüksek profilli hedefleri düşürmek için patlayıcı yerine açılan kılıçların kullanıldığı "Hellfire R9X Ninja" füzesi.

Üst düzey bir ABD'li yetkili de verdiği resmi olmayan demeçte, terör örgütü liderinin, evinin balkonunda yürürken, bir drone tarafından ateşlenen iki Hellfire R9X füzesi ile vurulduğunu söyledi.

Geçmişte de benzer saldırılar için R9X Hellfire 'Ninja' füzesinin kullanıldığı belirtiliyor.

"SÜRÜCÜYÜ ÖLDÜRÜR, YANINDAKİNE ZARAR VERMEZ"

Daily Star'a konuşan bir uzman, söz konusu operasyonda sadece bir kişinin öldürülmüş olamasına dikkat çekerken, "Bunlar gerçekten öyle tasarlandı ki, teoride hedef arabanın sürücü koltuğundaysa sürücüyü öldürebilir, yanındaki yolcuya ise zarar vermezseniz" dedi.

ALTI BIÇAKLI NİNJA FÜZESİ: R9X HELLFIRE

R9X, darbe anında hedefi yakındakiler için ölümcül olabilecek bir patlamayı tetiklemeden parçalamak için tasarlanmış altı uzatılabilir bıçakla ucunda 45 kg güçlendirilmiş metal taşıyor.

R9X Hellfire füzesi, daha düşük ikincil hasar riski taşıdığı için hassas suikastlar için ABD ordusunun tercih ettiği silahlardan biri haline geldi.

2011'de Obama'nın başkanlığı sırasında Ortadoğu'da insansız hava araçlarıyla yapılan saldırılarda öldürülen sivillerin sayısıyla ilgili endişeler arasında geliştirilen 'ninja' füzesi, patlayıcı bir savaş başlığı kullanmadığı için böyle bir lakapla anılıyor.

Pentagon'un elinde kaç tane R9X füzesi olduğu belli değil. R9X, füze alımı için 2022 bütçe taleplerinde de yer almıyor.

