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  4. Balkonda çay içerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Bahçeye uçtu

Balkonda çay içerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Bahçeye uçtu

23.04.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Kontrolden çıkan otomobilin bir evin bahçesine uçtuğu kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. İftar sonrası balkonda çay içerken büyük bir şok yaşayan ve kazaya şahit olan ev sahibi, bahçesine 4. kez araç düştüğünü ve önlem alınmasını istedi.

Balkonda çay içerken hayatlarının şokunu yaşadılar! Bahçeye uçtu

Edinilen bilgiye göre, Hacımirzalı kavşağında saat 19.30 sularında, Adana istikametinden Kozan istikametinde ilerleyen Duran Ü. (36) idaresindeki araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp kavşak kenarında bulunan evin avlusuna düştü. Kazada hafif yaralanan sürücü Duran Ü., bir vatandaşın yardımıyla araçtan çıkarıldı.

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SÜRÜCÜ TEDBİR AMAÇLI HASTANEYE GİTTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, araçta tüp kaçağı ihtimaline karşın güvenlik önlemi aldı, çevredeki vatandaşları anonslarla uzaklaştırdı.

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Sürücünün tedbir amaçlı Kozan Devlet Hastanesine gittiği öğrenildi.

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Kazada kullanılamaz hale gelen ve ev ile bahçe arasına düşen araç, vinç yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı.

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4. KEZ BAHÇEYE ARAÇ DÜŞTÜ

İftar sonrası evin balkonunda çay içerken kazaya şahit olan ev sahibi bahçesine 4. kez araç düştüğünü belirterek tedbir alınmasını istedi.

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Ev sahibi, fren sesini duyduklarını ardından evin bahçesine aracın düştüğünü söyledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adana Kozan
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