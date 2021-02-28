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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

28.02.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Balkondan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 4’üncü kattaki evinin balkonundan düştüğü bildirilen Ramazan Arman hayatını kaybetti.Olay, Simav’ın Kekliktepe Mahallesi, İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki 10 numaralı evde meydana geldi.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, 4’üncü kattaki evinin balkonundan düştüğü bildirilen Ramazan Arman hayatını kaybetti.
Olay, Simav’ın Kekliktepe Mahallesi, İsmail Hakkı Yıldırım Caddesi’ndeki 10 numaralı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 83 yaşındaki yaşlı adam gece geç saatlerde 4’üncü kattaki evinin balkonundan bahçeye düştü. Ağır yaralanan 3 çocuk babası Ramazan Arman, komşuları tarafından yapılan ihbar üzerine 112 Acil Yardım ekipleri tarafından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden yaşlı adam, Bursa Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi raporu sonrası, Simav Yeni Mahalle Kabristanı’nda pandemi kısıtlamaları dikkate alınarak toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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