Balkonuna sistem kurdu, mahalleye yıllarca gece yarısı hakaret yağdırdı!

Kaohsiung kentinde yaşayan bir kadın, yaklaşık iki yıl boyunca komşularına gece geç saatlerde megafonla hakaret ettiği gerekçesiyle üç ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, eylemin toplumun tolere edebileceği sınırların çok ötesine geçtiğine hükmetti.

Sedef Karatay Bingül

Mahkeme kayıtlarına göre, soyadı Chen olarak açıklanan kadın, Mayıs 2023’ten itibaren evinin balkonuna ses yükseltici ekipman kurdu. Aralarında husumet bulunan bazı komşularını hedef alan Chen, megafonla yüksek sesle küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullandı.

GECE YARISI YAYINLARI: HAFTADA EN AZ ÜÇ KEZ

Ancak sesin şiddeti yalnızca tartışmalı olduğu kişileri değil, mahalledeki çok sayıda haneyi etkiledi. Chen’in yayınları haftada en az üç kez, geç saatlerde ve her biri onlarca dakika sürecek şekilde gerçekleşti. Ses seviyesi ise her seferinde en üst düzeydeydi.

"BENİ RAHATSIZ ETTİLER" SAVUNMASI

Yaklaşık iki yıl boyunca duruma katlanan mahalle sakinleri, sonuç alamayınca toplu şekilde polise şikayette bulundu. Dosya mahkemeye taşındı.

Chen, duruşmada megafon kullandığını kabul etti ancak bunu yalnızca ara sıra yaptığını ve komşularının çıkardığı gürültü nedeniyle dinlenemediği için böyle davrandığını öne sürdü.

MAHKEME: "TOPLUMSAL SINIRLAR AŞILDI"

Yargıç, sanığın gece saatlerinde bilinçli ve tekrarlayan biçimde ses yükseltici cihazla hakaret içerikli yayın yapmasının, toplum düzeni açısından kabul edilemez olduğuna karar verdi.

Mahkeme, Chen’i üç ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, 90 bin Yeni Tayvan Doları (yaklaşık 3.600 ABD doları) para cezasına çevrilebilecek. Karara itiraz yolu ise açık.

GÜRÜLTÜ TERÖRÜ İLK DEĞİL

Benzer vakalar daha önce de gündeme gelmişti. Örneğin, bir kişinin gün boyu yüksek sesle müzik ve köpek havlaması yayını yaparak komşularını rahatsız ettiği; bir başka olayda ise bir kadının tam 16 yıl boyunca Giuseppe Verdi’nin La Traviata operasını yüksek sesle çaldığı basına yansımıştı.

Uzmanlar, uzun süreli ve kasıtlı gürültü eylemlerinin hem ruh sağlığı hem de toplumsal huzur açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

