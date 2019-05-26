Ballıkayalar ve Kandıra’da ağaçların kesilecek olmasına tepki

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Ekolojik Yaşam Derneği yönetim kurulu üyesi Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Kandıra Babaköy’de 13 hektarlık alanda yaklaşık 5 bin ağacın ve Ballıkayalar Tabiat Parkı’ndan geçecek Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle 17 bin ağacın kesilecek olmasına tepki gösterdi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Babaköy’de yaklaşık 13 hektarlık alanda taş ocağı açılması için çalışma başlatıldı. Ocağın açılması planlanan alanda ağaçlar numaralandırılarak kesim işlemi başlatıldı. Gebze Tavşanlı köyü sınırları içerisinde kalan birinci derece doğal SİT alanı statüsündeki Ballıkayalar Tabiat Parkı sahasından da otoyolun 1,7 kilometrelik kısmının geçecek olması nedeniyle 17 bin ağaç kesilecek.

Kocaeli Ekolojik Yaşal Derneği Başkanı Mustafa Tengerek ile yönetim kurulu üyeleri bugün gerçekleşen toplantıda, Ballıkayalar Tabiat Parkı ve Babaköy ile ilgili görüştü. Yüksek Orman Mühendisi Mustafa Zengin, Kuzey Marmara Otoyolu nedeniyle yolun parka zarar vereceğini açıklayarak, "Yeni yapılan İzmit-İstanbul Otoyolu'nun 64 kilometrelik kısmı Kocaeli sınırlarından geçiyor. Bunun bir kısmı da Ballıkayalar'dan geçecek. ÇED raporunun olumlu olması ve vilayet tarafından kabul edilmesi neticesinde bir sıkıntıya düştük. Yolun Ballıkayalar’dan geçecek bölümü 1,7 kilometre uzunluğunda olacak. Bu kısım parkın kuzey doğusundan geçecek. Ancak orman tahribatı sadece bu kısımda olmayacak. Yapılan otoyol kapsamında 84 hektarlık bir alanda Kocaeli yarımadasındaki ağaçlar tahrip edilecek. Düzenlenen ÇED raporunda ise sadece Ballıkayalar'dan bahsedilmiş. Tahrip edilen diğer yerlerden bahsedilmiyor" dedi.

‘OTOYOLUN ALT YAPISI İÇİN MALZEME ÇEKİLECEK’

Kandıra Babaköy bölgesinde yapılacak orman tahribatına değinen Zengin, “Kandıra Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlanması amacıyla bir taş ocağı açılacak. Taş ocağının açılması için bu alanda yaklaşık 5 bin ağaç kesilmesi planlanıyor. Hatta ağaçların kesilmesine başlandı. Otoyolun alt yapısı için oradan malzeme çekilecek. Zaten sürekli ölümlü kazaların yaşandığı Kandıra Yolu üzerinde büyük bir kamyon trafiği oluşturarak bu malzemeyi inşaat sahasına taşıyacaklar. Yaz günü hem tozu hem de trafiği düşünebiliyor musunuz?” diye konuştu.

‘TEKRAR ORMAN SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ İMKANSIZ’

Ağaçların kesilmemesini talep eden Zengin, “Biz ağaçların kesilmemesini ve bu sahanın taş ocağına teslim edilmemesini talep ediyoruz. Bu alanda taş ocağı açılması, hem bölgedeki turizmi, hem de trafiği baltalayacaktır. Aynı zamanda bu ağaçlar kesildikten sonra o bölgenin tekrar orman sahasına dönüştürülmesi imkansız. Orası işi bittikten sonra tabiatın ortasına bir hançer gibi kalacak. Bu yüzden daha iyi alternatiflerin araştırılmasını istiyoruz."