HABER

Balon balığının ihracatı ülke ekonomisine katkı sağlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:23 | Son Güncelleme

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin balon balığı ihracatıyla ilgili açıklamalarını doğru bulduğunu belirterek, “Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır” dedi.
Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin Türkiye’nin balon balığı ihraç etmesine yönelik çalışmalarla ilgili açıklamalarını olumlu bulduğunu belirtti. Türkiye kıyılarında balon balığının 10 yıl önce görülmeye başladığını belirten Gökoğlu, balığın hızla artışını devam ettirdiğini dile getirdi. Türkiye sularında balon balığının 7 türü olduğunu kaydeden Gökoğlu, zehri nedeniyle bu balığın tüketilmediğini riskli grupta yer aldığını bildirdi.

"Balıkçılara zarar veriyor"
Balon balığının hem bulunduğu yere hem de balıkçılara zarar verdiğini aktaran Gökoğlu, “Balıkçıların ağlarına, misinalarına zarar veriyor. Ağlardaki balıkları yiyordu. Balıkçıların büyük belası olmaya başladı. Ayrıca yaşadığı yerde diğer balık türlerini yok ediyor” dedi.
Daha önce çeşitli seminerlerde balon balığından faydalanılması gerektiğini dile getirdiğini aktaran Gökoğlu, “Bu balık sularımıza girdi, artık ondan yararlanma yoluna gitmeliyiz. Balon balığını yok edemeyeceğimize göre faydalanmamız gerekir. Çünkü bu balığı doğal ortamında yok eden düşmanları çok az. Baskın tür haline gelmeye başladı. Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin açıklamalarını olumlu buluyorum. Gerçekleşirse çok iyi bir olay, balıkçılara ek bir gelir olacaktır. Bu canlı ekonomik olarak değerlendirilmiş olacak. Hem balıkçıya hem ülke ekonomisine katkısı olacaktır” ifadelerine yer verdi.

PARTNER 770 gram doğmuştu! İşte son hali 770 gram doğmuştu! İşte son hali
Ticari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralıTicari araçla kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Yangın çıkan evdeki 4 çocuk komşuları tarafından kurtarıldıYangın çıkan evdeki 4 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Sokak ortasında bir anda soyundu!

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Mucize Doktor'da şaşırtan hata! Yayından kaldırıldı

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Türkiye'yi ayağa kaldıran olayda yeni gelişme

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Yer: İstanbul... Yeniden ortaya çıktılar

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Skandal! Asker selamı verdi, sözleşmesi feshedildi

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

Erdoğan'dan dikkat çeken 'petrol' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Uzman çavuş ve eşi, çocuklarının gözü önünde öldürüldü

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

Milli Eğitim müfettişi otelde böyle bulundu! Acı haber

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Saatlerce enkaz altındaydı ve yaralı olarak kurtarılmıştı! Acı haber geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Karaköy'de saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu!

Saldırıya uğrayan kadının avukatı konuştu! 'İslam köpekleri', 'Açın başınızı'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'güvenli bölge' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı: Norveç'te Kuran-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı en ağır şekilde kınıyoruz

Türkiye'den Norveç'e 'Kuran-ı Kerim' tepkisi!

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilen muhtardan ilk açıklama

Otizmli öğrencilerin yuhalanmasını örgütlediği iddia edilmişti! Açıklama geldi

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Şanlıurfa'da taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

MSB'den KKTC Bayrağı'nın yakılmasıyla ilgili çok sert açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.