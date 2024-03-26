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Baltimore'daki köprüyü yıkan kargo gemisinin bir kazası daha ortaya çıktı!

26.03.2024 20:59
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ABD’nin Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'nü çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, 2016’da Belçika’daki Antwerp Limanı’nda da bir kazaya karıştığı ortaya çıktı. Acil durum ilan edilen bölgede nehre düşen kişileri arama çalışması ise sürüyor. ABD Başkanı Biden ise yaptığı açıklama "Francis Scott Key Köprüsü’nün çökmesinin kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti yok” dedi.

Baltimore'daki köprüyü yıkan kargo gemisinin bir kazası daha ortaya çıktı!

ABD'nin doğusundaki Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü, büyük bir geminin çarpması sonucu yıkıldı. Çarpmanın ardından gemide yangın çıktı. Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün bir kısmı çarpma sonucu çökerken, çarpma sırasında köprü üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri sularına düştü.

İLK KAZASI DEĞİLMİŞ

Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkan Dali isimli kargo gemisinin, daha öncede bir kazaya karıştığı belirlendi. Belçika’daki Antwerp Limanı’ndan yetkililer, geminin 11 Temmuz 2016’da konteyner terminalinden çıkmaya çalışırken bir rıhtıma çarptığını aktardı.

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Yetkililer, kazanın nedeni hakkında bilgi vermezken, geminin olaydan sonra bir süre onarım için limanda kaldığını söyledi.

BIDEN'DAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da kargo gemisinin çarpması sonucu yıkılan Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Biden, Francis Scott Key Köprüsü’nün yıkılmasının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını belirterek, federal hükümetten geniş çaplı bir müdahale sözü verdi.

Washington DC ve Delaware arasında gidip gelirken Francis Scott Key Köprüsü üzerinden "pek çok kez" geçtiğini belirten Biden, "Niyetim federal hükümetin bu köprünün yeniden inşasının tüm maliyetini karşılaması. Kongre'nin bu çabamı desteklemesini bekliyorum. Bu biraz zaman alacak” dedi.

Köprüye çarparak yıkılmasına neden olan geminin sahibi olan şirketin köprünün yeniden inşası için ödeme yapması gerekip gerekmediğini soran bir muhabire yanıt veren Biden, "Bunun olmasını beklemeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Biden, "Ekibime limanın yeniden açılması ve köprünün mümkün olan en kısa sürede yeniden inşa edilmesi için ellerinden geleni yapmaları talimatını verdim" dedi.

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ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Baltimore'u ziyaret etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin bir soruya cevap veren Biden, "Planlıyorum, hem de elimden geldiğince çabuk" dedi.
Biden, ayrıca kayıp kişi sayısının 6 olduğunu ve sayının değişebileceğini aktardı.

ACİL DURUM İLAN EDİLDİ

Diğer yandan Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, acil durum ilan ettiğini duyurdu. Moore, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD Ulaşım Bakanı Pete Buttigieg ve Baltimore Belediye Başkanı Brandon M. Scott ile iletişimde olduklarını belirtti. Baltimore Polisi Şefi Richard Worley de düzenlediği basın toplantısında, köprünün yıkılmasına yol açan kazanın kasıtlı olduğuna dair kanıt bulunmadığını dile getirdi. Worley, "Bunun kasıtlı olarak yapıldığına ve terör eylemi olduğuna dair kesinlikle bir emare yok." ifadelerini kullandı. FBI Baltimore'un X hesabından yapılan açıklamada, FBI personelinin olay yerinde olduğu aktarıldı. (AA-İHA)

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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abd köprü
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