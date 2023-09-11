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Bambaşka Biri'nin Kenan'ı Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? Burak Deniz'in biyografisi ve dizileri

11.09.2023 09:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burak Deniz, Bambaşka Biri dizisinde Kenan karakterine hayat veriyor. Hande Erçel ile başrolü paylaşan ünlü oyuncu merak konusu oldu. Bambaşka Biri dizisinin kadrosunda Cem Davran ve Menderes Samancılar gibi oyuncular da yer alıyor. Peki, Burak Deniz kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, FOX TV'nin yeni dizisi Bambaşka Biri'nin Kenan'ı Burak Deniz'in oynadığı diziler...

Bambaşka Biri dizisinde Kenan Öztürk karakterini canlandıran Burak Deniz, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. İlk bölümü bugün (11 Eylül 2023 Pazartesi) ekrana gelecek olan Bambaşka Biri dizisinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme aldı. Dizinin yönetmen koltuğun da ise Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Bambaşka Biri dizisinde Burak Deniz, Hande Erçel ile başrolü paylaşıyor. İşte Burak Deniz'in hayatı ve biyografisi...

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BURAK DENİZ KİMDİR?

Burak Deniz, 17 Şubat 1991 senesinde İzmit’te dünyaya geldi.

Burak Deniz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde Sanat Tarihi bölümü mezunudur. Kolej Günlüğü adlı dizideki Onur karakteriyle dizi sektörüne giriş yapan oyuncu, daha sonrasında Medcezir’de Aras, Tatlı Küçük Yalancılar’da Toprak, Aşk Laftan Anlamaz’da Murat ve Bizim Hikaye’de Savaş gibi farklı yapımlarda yer alarak çeşitli roller canlandırmıştır.

Ünlü oyuncu, dizi projelerinin yanı sıra, Arada ve Yarım Kalan Aşklar gibi filmlerde de başrol oyunculuğu yapmış ve seyirci tarafından büyük ilgi toplamıştır.

Öte yandan birçok dizide oynayarak oyunculuk kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Burak Deniz, Bambaşka Biri adlı yapımda Hande Erçel ile başrolü paylaşmaktadır.

BAMBAŞKA BİRİ DİZİSİNİN KENAN'I BURAK DENİZ'İN OYNADIĞI DİZİLER

2011 Kolej Günlüğü
2012 Sultan
2013-2015 Kaçak
2015 Medcezir
Tatlı Küçük Yalancılar
2016 Gecenin Kraliçesi
2016-2017 Aşk Laftan Anlamaz
2017-2019 Bizim Hikaye
2021 Maraşlı Celal Kün
2023- Bambaşka Biri

İnternet dizi ve filmleri:

Yıl Yapım Rol Notlar Platform
2020 Yarım Kalan Aşklar Ozan / Mehmet Kadir Bilmez Başrol oyuncusu BluTV
2022 Cahil Periler Asaf Disney+
Kal Semih Netflix
2023-günümüz Şahmaran Maran Yaloğlu

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