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Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:55 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.

Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),(DHA)- BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi yaralandı.
Kaza, Bandırma-Çanakkale karayolu Edincik kavşağında meydana geldi. Adana Müftülüğü'nün Çanakkale Şehitlik Abidesi'ne organize ettiği gezi için yola çıkan 33 YF 533 plakalı tur otobüsü, kavşakta 10 PJ 443 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otobüs devrilirken, otomobil yol kenarına savruldu. Kazaya görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada otobüste bulunan Temel Gökçe, Ahmet Toprak, Hülya Seyhan ve Sümeyra Güller yaralı olarak kaldırıldıkları Bandırma Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybederken, 1'i ağır 35 yaralı da tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Bandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralıBandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralıBandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralıBandırma'da tur otobüsü ile otomobil çarpıştı: 4 ölü, 35 yaralı

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