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  4. Bangladeş mahkemesi, eski başyargıcı tutuklama kararı aldı

Bangladeş mahkemesi, eski başyargıcı tutuklama kararı aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

Bangladeş mahkemesi, eski başyargıcı tutuklama kararı aldı

DAKKA (AA) - Bangladeş mahkemesi, eski Başyargıç Surendra Kumar Sinha hakkında zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Başkent Dakka'da bir mahkeme, aralarında eski Başyargıç Sinha ile yerel bir bankanın eski ve mevcut yetkililerinin de bulunduğu 11 kişi hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Halen ABD'de bulunan Sinha, Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun (ACC) hakkındaki suç duyurusunda, "kaçak" olarak nitelendirildi.

ACC'nin avukatı Hurşid Alam Han, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahkemenin, Sinha'ya yönelik, zimmete para geçirme ve kara para aklama suçlamalarını kabul ettiğini vurguladı.

Han, mahkemenin, Başyargıç ve diğer kişiler hakkında adaletten kaçtıkları gerekçesiyle tutuklama kararı verdiğini kaydetti.

2015-2017 yıllarında Başyargıçlık yapan Sinha, 2017'de Bangladeş'ten ayrıldı.

Sinha4nın, yaklaşık 470 bin doları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

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Bangladeş başyargıç eski Başyargıç Surendra Kumar Sinha

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