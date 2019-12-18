HABER

Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:52 | Son Güncelleme

Bangladeş'teki plastik fabrikasında çıkan yangında ölü sayısı 20'ye yükseldi

Bangladeş'te 11 Aralık'ta başkent Dakka yakınlarındaki bir plastik fabrikasında çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı.

Dhaka Tribune'ün haberine göre, yetkililer, Keraniganj bölgesindeki plastik fabrikasında geçen hafta çarşamba günü çıkan yangının ardından hastanede tedavi altına alınan kişilerden 3'ünün daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 20'ye yükseldiğini belirtti.

Yangında yaralanan diğer 12 kişinin tedavisinin devam ettiğini aktaran yetkililer, bu kişilerin durumunun ciddiyetini koruduğunu ifade etti.

Plastik fabrikasında 11 Aralık'ta çıkan yangında 1 işçi olay yerinde yaşamını yitirirken, yangından yaralı kurtulanlardan 16'sı da tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybetmişti.

Sağlık Bakanı Zahid Maleque, 12 Aralık'ta hastanede yaralıları ziyareti sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, olayın, fabrika sahibinin ihmalinden kaynaklandığını ifade ederek, "Fabrika sahibi tazminat ödemek zorunda kalacak ve hükümet bunu sağlayacak." demişti.

Yangının, fabrikanın tek kullanımlık plastik bardak ve tabak üretilen bölümünde gaz patlaması sonucu çıktığı aktarılmıştı.

İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü İstanbul'da akılalmaz olay! Dehşete düşürdü
Bulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri söndürdüBulaşık makinesi alev aldı, İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri söndürdü
Hablemitoğlu Suikastı 17 yıl Sonra Çözülebilecek mi?Hablemitoğlu Suikastı 17 yıl Sonra Çözülebilecek mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bangladeş Keraniganj plastik fabrikası

En Çok Okunan Haberler

E-devlet'ten sorgulanabilecek

E-devlet'ten sorgulanabilecek

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Erdoğan'dan Simit Sarayı iddiaları hakkında açıklama

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Erdoğan'dan yeni partilerle ilgili son dakika açıklaması

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Çorum'dan kahreden intihar haberleri!

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

Bakan Selçuk'tan son dakika Doğa Koleji açıklaması

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İzmir’de deprem

İzmir’de deprem

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Selam Tevhid kumpası davasında flaş gelişme

Firari hakim ve savcılar için kırmızı bülten!

Son dakika! Doğa Koleji satışında son durum! Doğa Kolejini kim aldı? Doğa Koleji İTÜ Vakfı'na mı satıldı?

Doğa Koleji satıldı mı? Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika: Samsun’un Çarşamba ilçesinde servis takla attı! Çok sayıda yaralı

Öğrenci servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Beyoğlu'nda 'kız kaçırma' çatışmasında yoldan geçerken vurulup hayatını kaybeden Berkay İşlev davasında karar çıktı

'Kız kaçırma' çatışmasında iki kişi hayatını kaybetmişti! Karar verildi

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... O kavşakta düzenleme çalışmaları başladı

Aynı aileden 4 kişi ölmüştü... Bu sabah başladı

Bu acının tarifi yok! İki kardeş bir gün arayla feci şekilde hayatını kaybetti

Bu acının tarifi yok! İki kardeşin bir gün arayla feci ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.