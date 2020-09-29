HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Banka sırasında 70 bin lirası çalındı

Banka sırasında 70 bin lirası çalındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 12:18 | Son Güncelleme

Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden 2 kişi sırada beklerken yaklaşık 70 bin lira çaldırdı.

Banka sırasında 70 bin lirası çalındı

Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden 2 kişi sırada beklerken yaklaşık 70 bin lira çaldırdı. Parayı çalan 2 kişi kayıplara karışırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Araç devir işlemleri için 172 bin lirayla bankaya giden satıcı ve alıcının yaklaşık 70 bin lirası çalındı. Alıcı ve satıcı Bahçeşehir’de Süzer Bulvarı’nda bir bankaya gelerek parayı satıcının hesabına geçirmek için korona virüs önlemleri kapsamında sıraya girdi. İkili sıradayken, para dolu çantayı fark eden 2 kişi, çantayı almaya çalıştı. İddiaya göre poşeti fark eden 2 kişi içinde 172 bin lira bulunan poşetten yaklaşık 70 bin lira çalarak kayıplara karıştı. Hemen polis ekiplerine haber verildi. Ekipler kaçan 2 kişi ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Banka sırasında 70 bin lirası çalındı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşmeTürkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Üniversiteler ne zaman açılacak?Üniversiteler ne zaman açılacak?
En Çok Okunan Haberler
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Ghebreyesus 'Bugün bir müjdem var' diyerek duyurdu
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
Yunanistan'ı karıştıran ziyaret! Bayrağı yaktılar
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
MasterChef Duygu anlattıklarıyla şoke etti: Bugün aldatıldığımı öğrendim
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Ece Üner'den Kim Kardashian'a olay yanıt! Türkiye ve Azerbaycan'ı hedef almıştı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Koronavirüsün yeni belirtisi ortaya çıktı
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
Korkunç kaza! Arkadan çarptı, paramparça oldu
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
Kuşadası'nın nüfusu 35 ili geçti! Gelen geri dönmedi
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
Doktora tehdit: Çocuklarını yetim bırakmak istemem, kenti terk et
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Diğer Haberler
Kocaeli'de skandal! Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Özel hastanenin önünde can çekişti, yardım edilmedi
Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, o görüntü çekti
Kazada yaralanan arkadaşı sedyeyle taşınırken, bunu yaptı
Öldürülen CHP'li eski başkanın cenazesi alındı
Öldürülen CHP'li ismin cenazesi alındı
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Türkiye-Yunanistan arasında kritik görüşme
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
Kreşte ihmal iddiası: Nefes borusuna kaçan hamur felç etti
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
3 köpeği bıçaklayıp birini öldürdü, 'Hatırlamıyorum' dedi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.