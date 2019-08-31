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Banka tabelasına molotof atan şahıslar yakandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Sancaktepe’de bir bankanın tabelasına molotofkokteyli atan şahıslar polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde 27 Ağustos’ta bir bankanın tabelasına molotof kokteyli atarak, yasadışı pankart asan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ü isimli şahsı Kartal’da, A.Y ve O.M isimli şahısları ise yapılan operasyonla Sancaktepe ve Çekmeköy’de yakalandı.

Sancaktepe’de bir bankanın tabelasına molotofkokteyli atan şahıslar polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Sancaktepe İnönü Mahallesi’nde 27 Ağustos’ta bir bankanın tabelasına molotof kokteyli atarak, yasadışı pankart asan şahısların yakalanması için çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ü isimli şahsı Kartal’da, A.Y ve O.M isimli şahısları ise yapılan operasyonla Sancaktepe ve Çekmeköy’de yakalandı. Şahıslar gözaltına alınırken yapılan aramalarda iletişim ve bilişim malzemeleri ele geçildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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