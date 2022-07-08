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Bankalar arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

08.07.2022 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bankaların arife günü açık mı yoksa tatil mi olduğu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin yaptıkları araştırmaları sürdürüyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 9 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar arife günü EFT de dahil olmak üzere bankacılık işlemlerini şubelerden yapıp yapamayacaklarını öğrenmek istiyor. Peki bankalar arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? İşte detaylar...

Bankalar arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi?

Bankalar arife günü açık mı? Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Cuma günü bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Peki bankalar arife günü açık mı, kapalı mı? 8 Temmuz Cuma bugün bankalar çalışıyor mu, tatil mi? Merak edilen tüm bu soruların yanıtı haberimizde...

BANKALAR ARİFE GÜNÜ AÇIK MI?

Bankalar arife günü (8 Temmuz Cuma) öğlene kadar açık olacak. Öğlen sonunda ise resmi tatil olduğu için kapalı olacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA BANKALAR AÇIK MI 2022?

Kurban Bayramı resmi tatildir. Bu nedenle bayram boyunca bankalar hizmet vermeyecek.

KURBAN BAYRAMI'NDA EFT İŞLEMİ YAPILIR MI?

Kurban Bayramı, resmi tatillerden olduğu için EFT işlemlerinde aktarım yapılamaz. Resmi tatilin bittiği ilk gün EFT işlemleri gerçekleştirilir.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2022 yılının ikinci bayramı olan Kurban Bayramı arifesi bu yıl 8 Temmuz Cuma günü idrak edilecek. Bayramın birinci günü 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek.

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Bayram tatili ile ilgili beklenen açıklama geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı.

Bayram tatili hakkında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak olan bayram tatilinin 17 Temmuz Pazar gününe kadar birleştirildiğini açıkladı. Böylelikle bayram tatili 9 gün oldu.

KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Kurban Bayramı için hazırlıklarını sürdüren vatandaşlar arefe gününün ne zaman ihya edileceğini merak ediyor. Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 8 Temmuz Cuma gününe (bugün) denk geliyor. O gün kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışan vatandaşlar için yarım gün mesai yapılacak.

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