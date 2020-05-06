Banksy İngiltere'de bir hastaneye resim hediye etti

Southampton Üniversite Hastanesi Ulusal Sağlık Sistemi Vakfı CEO'su Paula Head, "Hastanemizde çok sayıda sevdiğimiz arkadaşımız ve çalışanımızı kaybettik, bu trajik kayıplardan doğrudan etkilendik" dedi ve ekledi:

"Yaptıklarınız için hepinize teşekkür ederim. Bu resim siyah beyaz olsa da ortamı biraz aydınlatacağını umuyorum."

Resimde bir çocuğun oyuncak sepetindeki süper kahramanlar yerine, pelerinli bir hemşireyle oynadığı görülüyor.

Büyük kısmı siyah beyaz olan bir metrekare boyutundaki resim, hastane yönetimi tarafından acil servis girişine asıldı.

"Banksy'nin, Ulusal Sağlık Sistemi'nde bulunan herkesin olağanüstü çabasına teşekkür etmek için bizim hastanemizi seçmesi büyük bir onur.

"Hastanedeki herkes tarafından büyük değer görecek bir resim bu. İnsanlar o yoğunluğun içinde bir anlığına da olsa bu resme bakıp düşünecekler. Hastanemizde çalışanların yanı sıra hastalarımız için de büyük bir moral olacak."