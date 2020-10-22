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Banksy: Sokak sanatçısının 'Monet tablosu' açık artırmada 10 milyon dolara satıldı

22.10.2020 16:59 | Son Güncelleme

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin, Fransız ressam Claude Monet'nin bir tablosunu yeniden yorumladığı eseri, açık artırmada tahminleri aşarak 7,5 milyon sterline (yaklaşık 10 milyon dolar) alıcı buldu.

Banksy: Sokak sanatçısının 'Monet tablosu' açık artırmada 10 milyon dolara satıldı

Ünlü İngiliz sokak sanatçısı Banksy'nin, Fransız ressam Claude Monet'nin bir tablosunu yeniden yorumladığı eseri, açık artırmada tahminleri aşarak 7,5 milyon sterline (yaklaşık 10 milyon dolar) alıcı buldu.

Banksy, 2005'te yaptığı "Bana Monet'yi Göster" (Show me the Monet) adlı eserinde, empresyonist ressamın bahçe manazaralı ünlü tablosuna alışveriş arabası ve trafik konisi ekleyerek kendi yorumunu katmıştı.

Londra'daki Sotheby's Müzayede Salonu, Çarşamba günü gerçekleşen satış için beş koleksiyoncu arasında dokuz dakika süren bir yarış olduğunu açıkladı.

3,5 ila 5 milyon sterlin arasında satılması beklenen tablo, 7 milyon 551 bin 600 sterline alıcı buldu.

Banksy'nin "Devolved Parliament" adlı tablosu ise geçen yıl 9,9 milyon sterline (yaklaşık 13 milyon dolar) satılmıştı. Banksy burada 'evrim geçirmiş' anlamına gelen "evolved" kelimesi yerine "özerklik verilmiş" anlamına gelen "devolved" kelimesini kullanarak kelime oyunu yapıyor.

Banksy'nin 'Devolved Parliament' adlı eseri geçen yıl 9,9 milyon sterline satılmıştı.

Banksy'nin, ünlü ressamların eserlerini yeniden yorumladığı serisinde Vincent van Gogh'un "Günebakanlar" tablosu, vazoda solmuş bir halde resmedilirken, Andy Warhol'un Marilyn Monroe eseri de ünlü İngiliz manken Kate Moss'un yüzü ile yeniden yorumlanıyor.

Müzayede evinin Avrupa çağdaş resim bölümü başkanı Alex Branczik, Banksy'nin protesto ve toplumsal muhalefetin sesi olarak bu eserinde, "toplumun çevreye karşı umursamazlığı ve tüketim toplumunun israfa dayalı aşırılıklarına ışık tuttuğunu" belirtiyor.

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