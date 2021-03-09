Banyo aynasının arkasında gizli bir ev buldu!

26 yaşındaki Hartsoe, banyo aynasının arkasına gizlenmiş üç yatak odalı bir daire buldu.

Genç kadının bu ayın başlarında gerçekleşen macerasını sosyal medya platformu TikTok üzerinden takipçileriyle paylaştı ve kısa sürede viral oldu.

Görüntülerde soğuk havanın kaynağını keşfeden Hartsoe, bir arkadaşından yardım istiyor ve banyodaki aynasını söküyor. Ardından yanına bir el feneri ve çekiç alan kadın, aynanın olduğu alandan gizli daireye geçiş yapıyor.

ÇÖP TORBALARI VE SU ŞİŞESİ BULDU

Tüyleri diken diken eden gizli dairede Hartsoe, açık pencereler ve bir yığın çöp torbası buluyor.

Ayrıca “yaşam belirtisi” olarak adlandırdığı boş bir su şişesi görüyor ve karanlık odaları dolaşıyor.

New York dergisine açıklamaya yapan Hartsoe, “Özellikle su şişesi bulduğum için birilerinin dairede olmasını bekliyordum ve bu kesinlikle beni endişelendiriyor” dedi.

DAİRE HALA GİZEMİNİ KORUYOR

Ancak yetkililer tarafından yapılan kapsamlı bir araştırmanın ardından, çürük zemin ve açıktaki boruların alanın uzun bir süre yaşamaya elverişli olmadığını ortaya çıkardı ve kimse bulunamadı.

Öte yandan, dairenin varlığı hala gizemini koruyor. Bina yöneticileri, gizli alanın varlığından haberdar olmadıklarını söyledi.

