Banyo dönüşümüne çok şaşıracaksınız! Aylarca uğraştı beğeni yağmuruna tutuldu

Eski vinil zemin kaplaması için 308 TL, metrekare başına 61 TL fayans kullanan, aynasını 69 TL'ye mal eden kadın banyonun ilk haliyle son halini paylaşınca ağzıları açıkta bıraktı.

Desenli bir zemin, beyaz fayanslar, altın renk ve siyah stickerlar kullanarak banyoya ayrı bir hava katan Avustralyalı kadının banyosuna gelen övgüler de dikkat çekiciydi.

Bir kullanıcı 'bu harika ve inanılmaz' yorumunda bulunurken, bir diğer kullanıcı bu nasıl yaptın gerçekten muhteşemsin' dedi.





