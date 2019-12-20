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Banyo dönüşümüne çok şaşıracaksınız! Aylarca uğraştı beğeni yağmuruna tutuldu

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TEMİZLİK - DÜZENLEME HABERLERİ  | Son Güncelleme

Avustralya'da yaşayan bir kadın yeni taşındığı evinin banyosunu aylar süren bir çaba sonunda yeni bir görünüme kavuşturabildi. Fayanslardan küvete, zemine ve lavaboya varana kadar banyosunu tamamen elden geçiren ancak bunları ucuza mal eden kadın banyosunun göz alıcı fotoğraflarını Facebook sayfasında paylaştı.

Banyo dönüşümüne çok şaşıracaksınız! Aylarca uğraştı beğeni yağmuruna tutuldu

Eski vinil zemin kaplaması için 308 TL, metrekare başına 61 TL fayans kullanan, aynasını 69 TL'ye mal eden kadın banyonun ilk haliyle son halini paylaşınca ağzıları açıkta bıraktı.

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Desenli bir zemin, beyaz fayanslar, altın renk ve siyah stickerlar kullanarak banyoya ayrı bir hava katan Avustralyalı kadının banyosuna gelen övgüler de dikkat çekiciydi.

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Bir kullanıcı 'bu harika ve inanılmaz' yorumunda bulunurken, bir diğer kullanıcı bu nasıl yaptın gerçekten muhteşemsin' dedi.

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