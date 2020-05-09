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Banyo temizliğinde kimsenin bilmediği 7 pratik yöntem! Limon, çay...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Evde kimsenin yapmaya gönüllü olmadığı banyo temizliği bir angarya gibi görülüyor. Ama işin aslı öyle değil. Banyo temizliğini çok pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Ev yapımı temizlik malzemelerinden gizli temizleme tekniklerine kadar her detayı anlattığımız temizlik rehberi ile banyonuzu kolaylıkla pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz.

Banyo temizliğinde kimsenin bilmediği 7 pratik yöntem! Limon, çay...

Mikrobiyologlar çeşitli bakteriyel enfeksiyonlardan korunabilmek adına banyoların en azından haftada bir kez temizlenmesinin şart olduğunu söylüyorlar. Banyonuza gizlenmiş mikropları evde kolayca bulabileceğiniz malzemelerle yok edebilirsiniz. Her köşeyi tertemiz yapmanın yollarını sizin için hazırladığımız 7 ipucunda bulabilirsiniz.

1. BANYO YÜZEYLERİ İÇİN HARİKA BİR EV YAPIMI TEMİZLİK MADDESİ

Görsel 1

Banyo yüzeylerindeki kir ve sabun artıklarından evde kendi yapacağınız basit ürünlerle kurtulabilirsiniz.

Üç yemek kaşığı karbonat ve yarım bardak ev amonyağını iki bardak ılık suya karıştırın.
Bir sünger veya bez yardımıyla karışımı yüzeyleri silmek için kullanın ve ardından güzelce durulayın.

2. SU LEKELERİNİ SİLMENİN HARİKA YOLU: LİMON

Görsel 2

Duş bölümü ve lavabolardaki su lekelerinden kurtulmanın en kolay yolu; lekeli yerlere limon sürmek. Ayrıca bu güzel narenciye kokusu banyolardaki hoş olmayan kokuları da maskeliyor. Krom musluk ve armatürlerinizi de yine limonlu suyla ya da bebe yağı kullanarak parlatabilirsiniz.

3. AYNALARDA ÇAY TEMİZLİĞİ

Görsel 3

Banyo aynanızın lekesiz olması çok önemlidir. Ama aynaları sürekli temiz tutmak zordur. Biriken su lekeleri ve toz nasıl temizlenir derken, çözüm aklınıza gelmeyecek bir yerden çıkıyor: Siyah çay! Tek yapmanız gereken bir bardak kaynar suya birkaç poşet siyah çay atıp soğumasını beklemek. Bununla aynanızı sildiğinizde aynada lekeden eser kalmayacak.

4. TUVALET TEMİZLİĞİ BU İPUÇLARIYLA ÇOK DAHA KOLAY

Görsel 4

Klozetleri temizlemek kadar zor başka bir ev işi olmasa gerek. Ancak kaçmak da çare değil. Merak etmeyin. Klozetler basit ipuçlarıyla kolay ve tertemiz olabilir.

2-3 ölçü boraks ve 1 ölçü limon suyunu yavaşça karıştırıp lekeli klozete uygulayın.
2 saat sonra tuvalet fırçasıyla ovalayın.

5. KÜVETİ TEMİZLEMENİN EN KOLAY YOLU

Görsel 5

Banyonuz küvetli ise keyifli bir banyo yapabilmek için onu düzenli olarak temizlemeniz gerekir.

Yarım bardak sirke, bir bardak yüzey temizleyici ve bardağın dörtte biri kadar suyu karıştırın ve suyla doldurduğunuz küvete dökün.
15 dakika sonra küvetinizde profesyonel bir temizlik yapılmış havası görebilirsiniz.

6. KİRLİ DUŞ BAŞLIĞI İÇİN SİRKEDEN FAYDALANIN

Görsel 6

Duş başlıkları banyo temizliğinde en son akla gelir ama hijyen için çok önemlidir.

Banyonun geri kalanını temizlerken duş başlığınızı çıkarın ve sirke dolu bir plastik torbaya koyup kapatın.
Banyoda işiniz bittiğinde torbayı açıp başlığı durulayın ve yerine takın.

7. DUŞ PERDELERİNİ UNUTMAYIN

Görsel 7

Banyonun en çok kirlenen ve su lekesi barındıran eşyası duş perdelerini temizlemek için bir sprey şişesine biraz çamaşır suyu ve bulaşık deterjanı koyun. Üzerinde biraz da su ekleyin. Perdelerinize sıkın ve durulayın.

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