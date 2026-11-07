KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Karbonatı unutun! Davlumbazdaki inatçı yağları söküp atan 2 malzeme mutfağınızda

Mutfakta yemek pişirirken oluşan yağ ve buhar, zamanla davlumbaz filtrelerinde birikerek inatçı kir tabakalarına dönüşebilir. Temizliği çoğu kişinin ertelediği davlumbaz filtrelerini pırıl pırıl yapmak için ise pahalı temizlik ürünlerine ihtiyaç yok. Evde bulunan iki basit malzeme, biriken yağların yumuşamasına ve kolayca temizlenmesine yardımcı oluyor. Üstelik bu yöntemde uzun uzun ovalama yapmak da gerekmiyor.

Karbonatı unutun! Davlumbazdaki inatçı yağları söküp atan 2 malzeme mutfağınızda
Mynet

Mutfak temizliğinde en çok uğraştıran işlerden biri, davlumbazın metal yağ filtresinde biriken kirleri çıkarmak.

Yemeklerden yükselen yağ buharı, zamanla filtreye yapışarak hem kötü kokuya hem de kirli bir görüntüye neden oluyor.

Temizlik önerileriyle tanınan Lynsey (Queen of Clean), davlumbaz filtrelerinin temizliği için pratik bir yöntem paylaştı. Karbonatla yapılan temizliğe alternatif olarak sıcak su, bulaşık deterjanı ve beyaz sirke kullanılabileceğini belirtti.

Lynsey, davlumbaz filtrelerinin yağ, kir ve yemek kokularını tuttuğunu hatırlatarak düzenli aralıklarla temizlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca her filtrenin bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığını, bazı filtrelerin kaplamalarının bulaşık makinesinde zarar görebileceğini ifade etti.

Karbonatı unutun! Davlumbazdaki inatçı yağları söküp atan 2 malzeme mutfağınızda 1

SICAK SU, BULAŞIK DETERJANI VE SİRKE YAĞI YUMUŞATIYOR

Davlumbaz filtresindeki yağları temizlemek için sıcak su, yağ çözücü bulaşık deterjanı ve bir miktar beyaz sirke yeterli oluyor. Bu karışım, filtrede biriken yağların yumuşamasına yardımcı olarak temizliği kolaylaştırır.

Beyaz sirkenin içerdiği asetik asit, özellikle mineral kalıntılarının çözülmesinde etkili olurken bulaşık deterjanı yağın yüzeyden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Böylece yoğun ovalama gerektirmeden daha kolay bir temizlik yapılabilir.

DAVLUMBAZ FİLTRESİ ADIM ADIM NASIL TEMİZLENİR?

Davlumbaz filtresini temizlemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Filtreyi çıkarın: Davlumbazın metal filtresini kilit mekanizmasını açarak dikkatlice yerinden çıkarın.

Sıcak su hazırlayın: Geniş bir kap veya lavaboyu filtreyi tamamen içine alabilecek kadar sıcak suyla doldurun.

Malzemeleri ekleyin: Suyun içine bol miktarda yağ çözücü bulaşık deterjanı ve bir miktar beyaz sirke ilave edin.

Filtreyi bekletin: Metal filtreyi hazırladığınız karışımın içerisinde 20-30 dakika bekletin. Bu süre, biriken yağların yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Gerekirse hafifçe temizleyin: İnatçı kirler kalırsa aşındırıcı olmayan bir sünger veya yumuşak bir fırçayla nazikçe üzerinden geçin.

Durulayın ve kurutun: Filtreyi temiz suyla iyice durulayın. Tamamen kuruduktan sonra yeniden davlumbaza takın.

Karbonatı unutun! Davlumbazdaki inatçı yağları söküp atan 2 malzeme mutfağınızda 2

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL

Davlumbaz filtrelerini temizlerken yapılan en yaygın hatalardan biri, doğrudan bulaşık makinesine yerleştirmek.

Ancak her davlumbaz filtresi bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil. Yüksek sıcaklık ve deterjanlar bazı filtrelerin yüzey kaplamasına zarar verebilir.

Bu nedenle temizlik öncesinde üreticinin kullanım talimatlarını kontrol etmek gerekiyor. Özellikle alüminyum filtrelerde bulaşık makinesi kullanımı renk değişimine ve matlaşmaya neden olabilir.

SİRKE MUTFAKTA BAŞKA NERELERDE KULLANILABİLİR?

Beyaz sirke, davlumbaz temizliğinin yanı sıra mutfağın farklı alanlarında da kullanılabilir.

Mikrodalga fırın: Mikrodalgaya uygun bir kapta su ve sirke karışımını ısıtmak, kurumuş yemek kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olabilir. Ardından iç yüzey nemli bir bezle silinebilir.

Cam ve pencereler: Su ve beyaz sirkeyi eşit miktarda karıştırarak cam yüzeylerin temizliğinde kullanabilirsiniz. Önce küçük ve görünmeyen bir alanda deneme yapmakta fayda var.

Kireç lekeleri: Sirke, uygun yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarının giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak doğal taş, mermer ve hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Önemli uyarı: Sirkeyi kesinlikle çamaşır suyu veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleriyle karıştırmayın. Zararlı gaz açığa çıkabilir. Davlumbaz filtresini temizlerken de üreticinin bakım talimatlarına uymayı ihmal etmeyin.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mutfak dolaplarının içine alüminyum folyo serin!Mutfak dolaplarının içine alüminyum folyo serin!
Kasım bitmeden hayatları değişebilir! İşte şansı dönecek 3 burçKasım bitmeden hayatları değişebilir! İşte şansı dönecek 3 burç

Anahtar Kelimeler:
mutfak davlumbaz temizlik malzemeleri temizlik tüyoları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Katliamın sebebi olan biçerdöver görüntülendi! Köy muhtarıyla telefonda görüşmüş: "Var mı canını sıkan?"

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

Bir ilde alarm verildi: Kar kalınlığı 20 cm'yi bulacak

TFF kararını verdi! Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

TFF kararını verdi! Fenerbahçe'nin itirazını reddetti

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Önce kanal sonra yönetmen değişti! İddialı dizide oyunculardan indirim istendi

Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!

Gençlere 'cep harçlığı' desteği yüzde 50'ye kadar çıkacak!

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

Yılmaz'dan emekliye refah düzenlemesi açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.