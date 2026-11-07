Karbonatı unutun! Davlumbazdaki inatçı yağları söküp atan 2 malzeme mutfağınızda

Mutfak temizliğinde en çok uğraştıran işlerden biri, davlumbazın metal yağ filtresinde biriken kirleri çıkarmak.

Yemeklerden yükselen yağ buharı, zamanla filtreye yapışarak hem kötü kokuya hem de kirli bir görüntüye neden oluyor.

Temizlik önerileriyle tanınan Lynsey (Queen of Clean), davlumbaz filtrelerinin temizliği için pratik bir yöntem paylaştı. Karbonatla yapılan temizliğe alternatif olarak sıcak su, bulaşık deterjanı ve beyaz sirke kullanılabileceğini belirtti.

Lynsey, davlumbaz filtrelerinin yağ, kir ve yemek kokularını tuttuğunu hatırlatarak düzenli aralıklarla temizlenmeleri gerektiğine dikkat çekti.

Ayrıca her filtrenin bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun olmadığını, bazı filtrelerin kaplamalarının bulaşık makinesinde zarar görebileceğini ifade etti.

SICAK SU, BULAŞIK DETERJANI VE SİRKE YAĞI YUMUŞATIYOR

Davlumbaz filtresindeki yağları temizlemek için sıcak su, yağ çözücü bulaşık deterjanı ve bir miktar beyaz sirke yeterli oluyor. Bu karışım, filtrede biriken yağların yumuşamasına yardımcı olarak temizliği kolaylaştırır.

Beyaz sirkenin içerdiği asetik asit, özellikle mineral kalıntılarının çözülmesinde etkili olurken bulaşık deterjanı yağın yüzeyden uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Böylece yoğun ovalama gerektirmeden daha kolay bir temizlik yapılabilir.

DAVLUMBAZ FİLTRESİ ADIM ADIM NASIL TEMİZLENİR?

Davlumbaz filtresini temizlemek için şu adımları uygulayabilirsiniz:

Filtreyi çıkarın: Davlumbazın metal filtresini kilit mekanizmasını açarak dikkatlice yerinden çıkarın.

Sıcak su hazırlayın: Geniş bir kap veya lavaboyu filtreyi tamamen içine alabilecek kadar sıcak suyla doldurun.

Malzemeleri ekleyin: Suyun içine bol miktarda yağ çözücü bulaşık deterjanı ve bir miktar beyaz sirke ilave edin.

Filtreyi bekletin: Metal filtreyi hazırladığınız karışımın içerisinde 20-30 dakika bekletin. Bu süre, biriken yağların yumuşamasına yardımcı olacaktır.

Gerekirse hafifçe temizleyin: İnatçı kirler kalırsa aşındırıcı olmayan bir sünger veya yumuşak bir fırçayla nazikçe üzerinden geçin.

Durulayın ve kurutun: Filtreyi temiz suyla iyice durulayın. Tamamen kuruduktan sonra yeniden davlumbaza takın.

BULAŞIK MAKİNESİNDE YIKAMAK HER ZAMAN DOĞRU DEĞİL

Davlumbaz filtrelerini temizlerken yapılan en yaygın hatalardan biri, doğrudan bulaşık makinesine yerleştirmek.

Ancak her davlumbaz filtresi bulaşık makinesinde yıkanmaya uygun değil. Yüksek sıcaklık ve deterjanlar bazı filtrelerin yüzey kaplamasına zarar verebilir.

Bu nedenle temizlik öncesinde üreticinin kullanım talimatlarını kontrol etmek gerekiyor. Özellikle alüminyum filtrelerde bulaşık makinesi kullanımı renk değişimine ve matlaşmaya neden olabilir.

SİRKE MUTFAKTA BAŞKA NERELERDE KULLANILABİLİR?

Beyaz sirke, davlumbaz temizliğinin yanı sıra mutfağın farklı alanlarında da kullanılabilir.

Mikrodalga fırın: Mikrodalgaya uygun bir kapta su ve sirke karışımını ısıtmak, kurumuş yemek kalıntılarının yumuşamasına yardımcı olabilir. Ardından iç yüzey nemli bir bezle silinebilir.

Cam ve pencereler: Su ve beyaz sirkeyi eşit miktarda karıştırarak cam yüzeylerin temizliğinde kullanabilirsiniz. Önce küçük ve görünmeyen bir alanda deneme yapmakta fayda var.

Kireç lekeleri: Sirke, uygun yüzeylerde oluşan kireç kalıntılarının giderilmesine yardımcı olabilir. Ancak doğal taş, mermer ve hassas yüzeylerde kullanılmamalıdır.

Önemli uyarı: Sirkeyi kesinlikle çamaşır suyu veya çamaşır suyu içeren temizlik ürünleriyle karıştırmayın. Zararlı gaz açığa çıkabilir. Davlumbaz filtresini temizlerken de üreticinin bakım talimatlarına uymayı ihmal etmeyin.