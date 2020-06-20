Banyo temizliğinde tek ihtiyacınız olan şey mutfağınızda duran o mucize! Her evde var...

Yemeklerin, tatlıların vazgeçilmezi limonun banyolarda mucizeler yarattığını biliyor muydunuz? C vitamini bakımından zengin, her derde deva limon; banyo temizliğinde de gücünü gösteriyor ve lekeler, küfler, kötü kokular ile adeta savaşıyor. İşte banyo temizliğinde limon kullanımı için ipuçları! LİMON İLE KÜVETLERİNİZ IŞIL IŞIL!



Limon yapısı gereği parlaklık verir. Küvetlerinizin eskisi gibi parlamadığından şikayet ediyorsanız limondan yararlanabilirsiniz. l Kabartma tozu, krem tartar ve limon suyunu aynı ölçüde karıştırın. l Karışımı lekeli bölgelere sürüp ovalayın. l 30 dakika bekleyin ve yıkayın. Küvetiniz eskisi gibi parlayacak! BANYO FAYANS TEMİZLİĞİNDE LİMON BİR NUMARA!



Derz bölgeleri diye adlandırılan banyo fayans araları bakterilerin üremesi için en uygun yer. Bu yüzden banyo fayanslarınızı sık sık temizlemelisiniz. l Limon suyu, kabartma tozu, sirke ve tuz kullanarak fayansları temizleyebilirsiniz. l Fayansları önce sirke ile temizleyin. l Ardından tuz, kabartma tozu ve limon suyunu karıştırın ve macun kıvamında bir karışım hazırlayın.