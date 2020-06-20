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Banyo temizliğinde tek ihtiyacınız olan şey mutfağınızda duran o mucize! Her evde var...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Ev içerisinde banyo temizliği en çok dikkat edilmesi gereken işlerden biri oluyor. Bu nedenle, hijyenin ön plana çıktığı banyolarda, temizlikte kullanılacak ürünleri seçerken titiz davranmak gerekiyor. Tabii bu aşamada birçok kimyasal ürün arasında kaybolabilirsiniz. Ama aslında evinizde size tüm banyo ürünlerini unutturacak bir malzeme var: Limon!

Banyo temizliğinde tek ihtiyacınız olan şey mutfağınızda duran o mucize! Her evde var...

Yemeklerin, tatlıların vazgeçilmezi limonun banyolarda mucizeler yarattığını biliyor muydunuz? C vitamini bakımından zengin, her derde deva limon; banyo temizliğinde de gücünü gösteriyor ve lekeler, küfler, kötü kokular ile adeta savaşıyor. İşte banyo temizliğinde limon kullanımı için ipuçları!

LİMON İLE KÜVETLERİNİZ IŞIL IŞIL!

Limon yapısı gereği parlaklık verir. Küvetlerinizin eskisi gibi parlamadığından şikayet ediyorsanız limondan yararlanabilirsiniz.

l Kabartma tozu, krem tartar ve limon suyunu aynı ölçüde karıştırın.

l Karışımı lekeli bölgelere sürüp ovalayın.

l 30 dakika bekleyin ve yıkayın. Küvetiniz eskisi gibi parlayacak!

BANYO FAYANS TEMİZLİĞİNDE LİMON BİR NUMARA!

Derz bölgeleri diye adlandırılan banyo fayans araları bakterilerin üremesi için en uygun yer. Bu yüzden banyo fayanslarınızı sık sık temizlemelisiniz.

l Limon suyu, kabartma tozu, sirke ve tuz kullanarak fayansları temizleyebilirsiniz.

l Fayansları önce sirke ile temizleyin.

l Ardından tuz, kabartma tozu ve limon suyunu karıştırın ve macun kıvamında bir karışım hazırlayın.

l Eski bir diş fırçası ile karışımı fayans aralarına uygulayın.

DOĞAL BANYO TEMİZLEYİCİSİ: LİMON YAĞI

Banyolar için limon kabuklarından elde edeceğiniz limon yağı ile doğal temizleyici yapabilirsiniz.

l Limon yağı yapmak için ihtiyacınız olan malzemeler; 4 adet limon, bir su bardağı sızma zeytinyağı, kavanoz, rende ve tülbent.

l Limonları, kabukların beyazları çıkmayacak şekilde, rendeleyin.

l Zeytinyağını yaklaşık 70 dereceye kadar ısıtın ve limon kabukları ile karıştırın.

l Karışımı 4-5 saat dinlendirin ve tülbent yardımıyla süzün.

l Ağzı kapalı kavanozda, güneş görmeyecek ve serin bir yerde muhafaza edin.

l Limon yağını duş başlığı ve fayans temizliğinde kullanabilirsiniz.

LİMON SU LEKELERİNİ DE ÇIKARIYOR!

Su damlaları ve sabun kalıntılarından dolayı bataryalarda lekeler oluşur. Ne kadar silerseniz silin kuruduktan sonra lekeler tekrardan ortaya çıkar. Limon yardımıyla musluk ve bataryaların temizliğini yapabilirsiniz. Limon ile sildiğiniz batarya ve muslukların pırıl pırıl olduğunu göreceksiniz.

BANYODAKİ KÜFLERDEN KURTULUN

Pis su borusu kaçaklarında ve musluk ve duş başlıklarında küf oluşumu gözlenebilir. Limon kullanarak bu küflerden kurtulabilirsiniz.

l Limon suyu ve limon tuzunu suyla karıştırın.

l Bir bezi bu karışıma batırın ve küflü bölgeyi güzelce silin.

LAVABO GİDER KOKUSUNA SON!

Lavabo giderlerinden, birçok nedene bağlı olarak, kötü kokular gelebilir. Banyo içerisinde kötü kokunun olmasıysa sizi rahatsız edebilir.

l Önceden kullandığınız limonları çöpe atmayın. Kullanılmış limonların kabuklarını rendeleyin ve lavabolarınızı ovun.

l Ardından sıcak su dökün. Kötü kokular yerini limon kokusuna bırakacak!

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