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Banyodaki kötü kokulardan sonsuza kadar kurtulun! Limon, beyaz sirke...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Banyo evimizin en çok temizlik ve özen isteyen bölümü diyebiliriz. Her zaman hijyenik olmasını ve temiz kokmasını isteriz. Mis kokulu banyolar için karbonat, limon gibi doğal malzemelerin dışında banyo temizliği ile ilgili de birkaç önerimiz var. Banyonuzu havalandırmanız ve havlularınızı kontrol etmeniz oldukça önemli. Bakalım banyolarımızın güzel kokmasını nasıl sağlarız?

Banyodaki kötü kokulardan sonsuza kadar kurtulun! Limon, beyaz sirke...

Evimizde banyo bölümü ile sürekli ilgilenmemiz gerekir. Evinize bir misafir geldiğinde kötü kokan bir banyonun sizi utandırmasını istemezsiniz. Bu sebeple temizliğine dikkat etmelisiniz ve birkaç küçük dokunuşla banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Peki, banyolarımızın güzel kokması için ne yapabiliriz? İşte size birkaç öneri…

İŞİN BAŞI DERİNLEMESİNE TEMİZLİK

Banyolarınızın güzel kokmasını bir şekilde sağlasanız bile bunun kalıcı olmasını istiyorsanız banyonuzun temizliğine önem vermeniz gerekir. Duşlar, çöp, klozet, lavabodaki kirler banyonuzun kokusunu kirletir. Günlük yapacağınız temizlik haricinde ayda bir iki kere derinlemesine temizlik yaparsanız bu yeterli olur. Bu sebeple klozet, lavabo ve küveti güzelce ovarak bakterileri uzaklaştırdığınıza emin olun.

KARBONAT SADECE MUTFAKTA İŞE YARAMIYOR

Temizlik yaparken doğal malzemelerden yardım almak gibisi yok. Karbonat bu malzemelerden biri! Temizlik konusunda oldukça becerikli ve kötü kokuları önlemekte de üstüne yok. Klozete yarım bardak kadar karbonatı dökün. Sifonu çektiğinizde kötü kokuların azaldığını fark edersiniz. Karbonat hem tesisatınıza zarar vermez, hem de çok iyi bir şekilde kötü kokuları engeller. Ayrıca banyonuzda rutubet alan bir yer varsa, oraya yakın bir kap içersinde karbonat koyabilirsiniz. Karbonat kötü kokuyu çeker ve içinde hapseder.

LİMON KOKUSU ETRAFA YAYILSIN

Aynı karbonatta olduğu gibi bir bardak limonun suyunu da klozetine dökerek kullanabilirsiniz. Limon asidik yapısı ile bakterileri ortadan kaldırır ve etrafa güzel koku yayar. Bir kapta limon suyu banyoya bırakırsanız da etrafa güzel bir limon kokusu yayılır, kötü kokuların önüne geçer.

BEYAZ SİRKEYE GÜVENİN

Beyaz sirke son zamanlarda vazgeçmesi zor bir temizlik malzemesi haline geldi. Hem doğal, hem de kesin çözüm. Yarım bardak beyaz sirkeyi klozetin içine dökebilirsiniz. Ayrıca lavabo, küvet ve zemin temizliğinde de gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Sirke sıktığınız yüzeylerin üzerini nemli bir bez ile silmeniz yeterli olur. Sirkenin dezenfektan özelliği vardır. Bu sebeple banyo temizliğini sirke ile yapmak çok mantıklı. Bakterileri yok eder ve doğal bir koku giderici görevi görür.

KOKULU MUMLAR KOYUN

Mumun yaydığı ısı ve duman banyonuzdaki kokuları giderir. Dikkatli bir şekilde banyonuzda zaman zaman mum yakarsanız banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz.

BANYONUZU HAVALANDIRMAYI İHMAL ETMEYİN

Ne yaparsanız yapın banyonuz havasız ve nemli ise güzel kokmasını sağlayamazsınız. Bu sebeple özellikle duş aldıktan sonra banyonuzun dışarıdan hava almasını sağlayın. Banyonuzu havalandırmak çok büyük fark yaratır.

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