Banyodaki kötü kokulardan sonsuza kadar kurtulun! Limon, beyaz sirke...

Evimizde banyo bölümü ile sürekli ilgilenmemiz gerekir. Evinize bir misafir geldiğinde kötü kokan bir banyonun sizi utandırmasını istemezsiniz. Bu sebeple temizliğine dikkat etmelisiniz ve birkaç küçük dokunuşla banyonuzun mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Peki, banyolarımızın güzel kokması için ne yapabiliriz? İşte size birkaç öneri…

İŞİN BAŞI DERİNLEMESİNE TEMİZLİK



Banyolarınızın güzel kokmasını bir şekilde sağlasanız bile bunun kalıcı olmasını istiyorsanız banyonuzun temizliğine önem vermeniz gerekir. Duşlar, çöp, klozet, lavabodaki kirler banyonuzun kokusunu kirletir. Günlük yapacağınız temizlik haricinde ayda bir iki kere derinlemesine temizlik yaparsanız bu yeterli olur. Bu sebeple klozet, lavabo ve küveti güzelce ovarak bakterileri uzaklaştırdığınıza emin olun.

KARBONAT SADECE MUTFAKTA İŞE YARAMIYOR



Temizlik yaparken doğal malzemelerden yardım almak gibisi yok. Karbonat bu malzemelerden biri! Temizlik konusunda oldukça becerikli ve kötü kokuları önlemekte de üstüne yok. Klozete yarım bardak kadar karbonatı dökün. Sifonu çektiğinizde kötü kokuların azaldığını fark edersiniz. Karbonat hem tesisatınıza zarar vermez, hem de çok iyi bir şekilde kötü kokuları engeller. Ayrıca banyonuzda rutubet alan bir yer varsa, oraya yakın bir kap içersinde karbonat koyabilirsiniz. Karbonat kötü kokuyu çeker ve içinde hapseder.