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Banyosunda sergiliyor! Vücut pozitifliğini artırmak için kalçasının kalıbını çıkarttı

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 14:42 | Son Güncelleme

İngiltere Hampshire'de yaşayan 3 çocuk annesi Tina Brown, üçüncü çocuğunun ardından vücuduyla ilgili özgüven problemleri yaşadı. Bir süre sonra vücuduyla barışan, kendini olduğu gibi kabul eden Tina, bunu kutlamak için kalçasının kalıbını çıkarttı.

Banyosunda sergiliyor! Vücut pozitifliğini artırmak için kalçasının kalıbını çıkarttı

Doğum kilolarından sonra doğum sonrası depresyona giren İngiliz kadın, vücudunu olduğu gibi kabul etmeye başlayınca ilginç bir yola başvurdu. Kalçasının alçısını çıkarttıran 3 kız annesi Tina, bu kalça kalıbının çocuklarına vücut pozitifliği sağlamaya yardımcı olacağı umuyor.

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50 santimetre yüksekliğinde 8 kilogram ağırlığındaki kalıp, Tina'nın banyosunda duruyor. 32 yaşındaki kadın evine gelen misafirlere, 'işte benim kalçam' diyerek kalça alçısını göstermekten gurur duyduğunu söylüyor.

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Tina neden böyle bir şey yaptığını ise şöyle açıklıyor: ''Kalçalarım vücudumun her zaman en sevdiğim parçası oldu. Ancak doğum sonrası hem vücudumu hem de kalçalarımı sevmemeye başladım. Depresyona girdiğimi söylesem abartmış olmam, çünkü bir dönem hiç evden çıkmadım. Ancak sosyal medyada vücudunu her şeye rağmen seven kadınlar beni kendime getirdi. Bu banakendimi her zaman sevmek için harika bir hatırlatma oldu. Ne yazık ki biz kadınlar vücudumuzu sevmeyi başaramıyoruz. Ancak bu kalıp bana her zaman mutlu olmayı öğretecek hatta kızlarıma bile.''

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İçi dökme taşla doldurulan, atın efekti veren bir boya ile boyanan kalıbın yapım aşaması üç ay sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Tina Brown doğum sonrası vücut pozitifliği

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