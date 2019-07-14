HABER

Baraj gölünde kaybolan çocukların cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2019 11:29 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, dün Dilimli Barajı gölünde kaybolan 3 çocuğun cesetlerine ulaşıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, baraj gölünde kaybolan 3 çocuğun cesedi bulundu.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Sarıtaş köyünde serinlemek için girdikleri Dilimli Barajı'nın gölünde kaybolan Mesut Büyüksu ile Olcay ve Özgürcan Ulalı'yı arama çalışmalarına bu sabah devam edildi.

Jandarma, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra Van'dan giden Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıçların yaptığı arama sonucunda, çocukların cansız bedenine ulaşıldı.

Cesetler, otopsi için Yüksekova Devlet Hastanesine götürüldü. Olay yerinde bekleyen çocukların yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler de olay yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...Güzelliğiyle büyülüyor! Meğer öyle sırları varmış ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi (1) 
644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı644 bin adayın katıldığı KPSS 2019 başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Baraj Gölü Hakkari kaybolma Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

S-400'den sonra ABD'den 'Güney Kıbrıs' hamlesi

Askerden geldi kural bozdu

Askerden geldi kural bozdu

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Murat Yıldırım'dan 1 milyonluk soru açıklaması

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Tek kelimeyle skandal! Ziyareti sırasında ortaya çıktı!

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Pendik'teki maganda kardeşlere bir şok daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da Çinli kadının öldürülmesiyle ilgili bir kişi tutuklandı

İstanbul'daki vahşi cinayetle ilgili yeni gelişme!

Sakarya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TIR ile otomobil çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Pamukkale'deki antik havuza ziyaretçi akını

Dünyanın dört bir yanından akın ediyorlar!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması' açıklaması

Bakanlık duyurdu! 81 ilde eş zamanlı uygulama

Hakkari'de baraj gölünde kaybolan çocuklardan acı haber

3 çocuktan acı haber geldi

Erzincan'da ilk kez drone gören çocukların şaşkınlığı

Şaşkınlıkla izlediler: Daha önce bunu hiç görmedim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.