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Baraj gölüne düşen kişiyi, lokanta personeli kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 14:18 | Son Güncelleme

Baraj gölüne düşen kişiyi, lokanta personeli kurtardı

Malatya'nın Kale ilçesinde Karakaya Baraj Gölü'ne düşen kişiyi lokanta personeli kurtardı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Kömürhan mevkisinde göl kenarında bulunan bir lokantada yemek yiyen Resul Keskin, daha sonra manzarayı izlemek için yol kenarında bulunan yamaca çıktı.

Dengesini kaybederek göle düşen Keskin, durumu fark eden lokanta personeli tarafından işletmeye ait tekneyle kurtarıldı.

İlk müdahalesi olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan Keskin, önce Kale Devlet Hastanesi'ne oradan da Malatya Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

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Genç Karakaya Baraj Gölü Kömürhan kurtarıldı Malatya Resul Keskin

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