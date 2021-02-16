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Barbaros Yoloğlu’nun sevgilisi Şule İdil Aydın kimdir? Şule İdil Aydın kaç yaşında, nereli?

16.02.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Barbaros Yoloğlu’nun sevgilisi Şule İdil Aydın kimdir? Şule İdil Aydın kaç yaşında, nereli?

MasterChef yarışmasıyla ünlenen Barbaros Yoloğlu’nun Instagram’da yaptığı paylaşımların ardından sevgilisi merak edilmeye başlandı. Şimdi, Barbaros Yoloğlu sevgilisi Şule İdil Aydın kimdir şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki, Şule İdil Aydın kaç yaşında, nereli? İşte tüm merak edilenler...

TV8 ekranlarının en çok izlenen programlarından olan MasterChef 2020’de büyük bir şöhrete kavuşan MasterChef Barbaros Yoloğlu, Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım ile gündeme geldi. Herkesin cinsel yönelimini açıkladığını düşündüğü paylaşımın ardından bir açıklama daha yapan MasterChef Barbaros’un sevgilisi sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şule İdil Aydın kaç yaşında? Şule İdil Aydın nereli?

şule idil aydın

BARBAROS YOLOĞLU’NUN SEVGİLİSİ ŞULE İDİL AYDIN KİMDİR?

MasterChef Barbaros’un yaptığı paylaşımın üzerine sevgilisi Şule İdil Aydın da benzer bir paylaşımda bulundu. Sevgilisinin paylaşımına desteğini belirten Aydın ile ilgili çok sayıda detay merak ediliyor.

Barbaros Yoloğlu sevgilisi kim? Barbaros Yoloğlu'ndan yeni açıklamaBarbaros Yoloğlu sevgilisi kim? Barbaros Yoloğlu'ndan yeni açıklama

şule idil aydın

Şule İdil Aydın Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Günün anlam ve önemi ne gerektirir bilmem de; ben sevgiyi de sevgiliyi de her güne sığdıramayıp bir güne sıkıştırmaya pek anlam yükleyemedim yıllarca.. O sebeptendir ki, bugün’e kırmızı gün diyorum ben. Kırmızı kalplerin, kırmızı çiçeklerin ve kırmızı hediyelerin günü benim için. Aşk’ın rengi diyorlar kırmızı için ama Aşk bir renk olmak isteseydi bence gökkuşağı gibi olmayı tercih ederdi. Öylesine renkli, öylesine şatafatlı, öylesine karma ve dopdolu…” ifadelerini kullandı.

şule idil aydın

1994 doğumlu olduğu bilinen Aydın şu anda, 26-27 yaşlarında. Enstrüman sanatçısı olan Aydın, flüt, piyano ve viyolonsel çalıyor. Instagram hesabında yer alan bilgilere göre İzmir ile bir bağı olduğu anlaşılan Aydın yoga ile de ilgileniyor.

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