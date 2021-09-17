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Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

17.09.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizinin yeni bölümünde, Zeynep ve Hızır, düşmanlarından kurtulmak uçurumdan aşağı atlıyor. Pietro, kitabın peşine düşerken, Hızır ise düşmanlarının kurduğu tuzakları bozmak için harekete geçiyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Engin Altan Düzyatan ve Yetkin Dikinciler gibi isimlerin paylaştığı Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı dizisi, ilk bölümüyle yoğun ilgi gördü. Barbaros: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde canlarını hiçe sayarak, uçurumdan atlayan Zeynep ve Hızır'ın kurtulup kurtulamayacağı merak konusu oldu. Kitabın peşine düşen Pietro ise Kılıçoğlu engeliyle karşı karşıya kalıyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

PİETRO, KUTSAL SIRRIN PEŞİNDE

Yeni bölümde, düşmanlardan kaçarken uçurumdan atlama kararı alan Zeynep ve Hızır'ın kurtulma çabası nefes kesecek. Her türlü kötülüğü yapmaktan geri durmayan Pietro, kutsal sırrın peşine düşerken, aradığı şey Kılıçoğlu'ndadır. Oruç ise kurulan kumpasları alt edebilmek için düşmanlarıyla göğüs göğüse savaşacak.

İşte Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı:

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI 1. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, baba ocağı Midilli’de Süleyman Usta ile birlikte kutsal sırrın peşine düşmüştür.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

Kutsal sırrın peşinde olan bir diğer isim ise kara kalpli Pietro'dur.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

Oruç ve İlyas kardeşler, korumakla sorumlu oldukları gemide Antuan'ın saldırısına uğramıştır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

Sylvio’nun kızı İsabel, Oruç ve İlyas için endişelenmeye başlamıştır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

Antuan ise kazanmak için türlü kötülüğü göze almıştır.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Sipahi Yakup Ağa'nın dört oğlu olan İshak, Oruç, Hızır ve İlyas'ın, tehlikelere göğüs gererek deniz fatihi olma yolunda nasıl ilerlediklerini konu alıyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor

BARBAROSLAR: AKDENİZ'İN KILICI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizinin çekimleri Antalya, Marmaris ve İstanbul'da gerçekleşiyor.

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Zeynep ve Hızır uçurumdan atlıyor


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atv Engin Altan Düzyatan Pelin Akil Ulaş Tuna Astepe
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