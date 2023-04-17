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  4. Barbie bebeğe benzemek için 43 ameliyat oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Barbie bebeğe benzemek için 43 ameliyat oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

17.04.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Barbie bebek görünümü birçok kadın için çocukluktan itibaren güzellik standartı olarak görülüyor. Kadınlar estetik operasyonlarla Barbie bebeğe dönüşmeye çalışıyor. 29 yaşındaki Dalia Naeem, yaptırdığı estetik operasyonlarla yaşadığı değişimi sosyal medya hesabında paylaştı.

Barbie bebeğe benzemek için 43 ameliyat oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü

Irak'ta yaşayan 29 yaşındaki Dalia Naeem, en büyük hayalleri arasında bulunan Barbie bebeğe benzemek için 43 estetik ameliyat olarak binlerce dolar harcadı.
Dalia, sarı bukleleri ve ilgi çekici görünümü nedeniyle birçok kişi tarafından “Iraklı Barbie” olarak anılıyor. Dalia, sosyal medya hesabında yaşadığı değişimi gösteriyor.

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Dalia'nın yaptırdığı estetikler arasında dudak dolgusu ve göğüs büyütme ameliyatı yer alıyor. Yaptırdığı her estetiğin kendini Barbie bebeğe dönüştürdüğünü paylaşan Dalia, sosyal medyada farklı yorumlar alıyor.

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ZOMBİE GİBİ GÖZÜKTÜĞÜNÜ SÖYLEYENLER BULUNUYOR

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Bazı takipçileri onu eleştirerek onun bir zombi gibi göründüğünü söylüyor. Ancak birçok kişi genç kadını kendi hayatını yaşama ve kendi hayallerinin peşinden gitme arzusunda destekliyor.

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Bazı kişiler ise yorumlarda görünüşüne olan hayranlığını ifade ediyor. Dalia ise, aldığı tüm olumsuz görüşleri umursamıyor.


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