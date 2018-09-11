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Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:47 | Son Güncelleme

Türkücü Nihat Doğan iki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Haberin yayılmasının ardından sosyal medya ayağa kalkarken, Nihat Doğan'a bir tepki de HDP'li Barış Atay'dan geldi.

Barış Atay'dan Nihat Doğan'a: Sapık herif

Türkücü Nihat Doğan'ın, "11 ve 16 yaşında iki kız çocuğunu alıkoymak" suçlamasıyla gözaltına alındığı iddia edildi. Gözaltına alınan Doğan, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

Kanal D’nin özel haberine göre, çocukların ailesi, Nihat Doğan’ın çocukları davet ederek harçlık vermeye çalıştığını iddia etti. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan Doğan, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Doğan'ın avukatı Abdürrahim Elitaş, “Bunlar aslı astarı olmayan iddialar” ifadelerini kullandı.

Nihat Doğan olayla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

BARIŞ ATAY: SAPIK HERİF

Haberin yayılmasının ardından sosyal medya ayağa kalkarken, Nihat Doğan'a bir tepki de HDP Hatay Milletvekili Barış Atay'dan geldi. Atay, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Doğan için "Sapık herif" ifadesini kullandı.

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ÖZGECAN ASLAN TWEETİ TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Nihat Doğan'ın, üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ın evine gitmek üzere bindiği minibüsün şoförü tarafından katledilmesi üzerine paylaştığı mesaj tepki çekmişti. Doğan, “Siz de mini eteği giyip soyunup laik sistemin ahlaksızlaştırdığı sapıklar tarafından tacize uğrayınca da bas bas bağırmayacaksın” ifadelerini kullanmıştı.

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