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Ecel terleri döktüren 5 saat... Özel Harekat devreye girdi: İğne vuruldu! Omzuna alıp çıkardı

25.07.2024 10:40
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Antalya’nın Kepez ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs, evi ateşe vererek kendisini balkona kilitledi. 5 saat boyunca ekiplere ecel teri döktüren şahıs, sakinleştirici iğne vurularak Özel Harekat polisinin omuzlarında binadan çıkartıldı. Şahıs, Özel Harekat polisleri eşliğinde itfaiye aracının asansörü ile apartmanın en üst katına çıkartılan ablasının uğraşları sonucunda ikna edildi.

Ecel terleri döktüren 5 saat... Özel Harekat devreye girdi: İğne vuruldu! Omzuna alıp çıkardı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi Kaşlılar Sokak'taki bir apartmanın 9’uncu katında meydana geldi. Bir süredir psikolojik sorunları olduğu ve yalnız yaşadığı öğrenilen S. isimli şahıs, öğlen saatlerinde dairesinin balkonundan aşağıya bazı eşyalar attı. Çevredeki vatandaşların ve komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber vermesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca şahsa ulaşmak için uzun süre uğraş verdi.

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ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Dairenin kapısını açmayan ve kendisini balkona kilitleyen şahıs ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna edilemeyince olay yerine Özel Harekat, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede toplanan mahalle sakinleri yaşananları cep telefonları ile kaydederken, zaman zaman dairenin balkonunda tehlikeli hareketler yapan şahıs yürekleri ağza getirdi. Vatandaşlar şahsın bir ara daireyi yakmaya çalıştığını iddia etti.

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SAKİNLEŞTİRİCİ İĞNE VURULDU, ÖZEL HAREKAT POLİSİNİN OMZUNDA APARTMANDAN ÇIKARILDI

Olay yerine gelen şahsın ablası, Özel Harekat polisleri eşliğinde itfaiye aracının asansörü ile apartmanın en üst katına çıkartıldı. Ablasının uğraşları ile ikna edilen şahıs, vurulan sakinleştirici iğnenin ardından Özel Harekat polisinin omzunda apartmandan çıkartılarak kelepçeli olarak ambulansa alındı.

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ENDİŞE DOLU 5 SAAT

Endişe ve korku dolu 5 saatlik bekleyişin ardından şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan Gizem Ölmez isimli vatandaş, S. isimli şahsın yaklaşık bir haftadır zaman zaman dairesinden aşağıya eşyalar attığını belirtti. Ölmez, şahsa annesinin vefatının ardından şizofreni teşhisi konduğunu belirterek, “Sürekli apartmandan bir şeyler atıyordu. Polis ekipleri gelip gidiyordu. Evde ne varsa atmaya başladı. Komşular iyice rahatsız olunca bugün intihara kalkıştı. Bir ara evi yakmaya çalıştı. Bir süre sonra kendisi söndürdü. İtfaiye ve polisin geldiğini görünce kendisini balkona kilitledi” dedi.

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ABLASI İTFAİYE MERDİVENİ İLE YUKARI ÇIKARTILDI

Şahsın kendisini balkona kilitlemesinin ardından tuhaf hareketler yapmaya başladığın ve zaman zaman demirin diğer tarafına geçmeye çalıştığını belirten Ölmez, “Ablası itfaiyenin merdivenine binip yukarı yanına çıktı. En son kapıyı kırıp içeri girerek sakinleştirici iğne vurdular. Bir polis sırtında aşağıya indirdi. Birkaç gün önce de hastaneye götürülmüş ama oradan da kaçmış. O gün de yoldan geçen bir arkadaş yukarıdan attığı bir malzemeden son anda kurtulmuş. Hamle yapmasa kafasına kavanoz gelecekmiş. Polisler burada 5-6 saat bekledi. Uzun süre ikna etmeye çalıştılar. Polisler kapıya gelince kendisini balkona kilitliyordu” dedi. (İHA)

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AW253834_08Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya Özel Harekat
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