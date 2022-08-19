HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

19.08.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suriye’nin Resulayn bölgesinde, Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın ortak operasyonu sonucu, Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed yakalandı.

Barış Pınarı Bölgesinde 3 askeri şehit eden terörist Hüseyin Muhammed yakalandı

Edinilen bilgilere göre, Suriye-Resulayn bölgesine, ‘Habur’ kod adlı Hüseyin Muhammed isimli örgüt mensubunun, Haseki’den geçiş yapacağı bilgisi üzerine, Resulayn Yerel Kolluk Kuvveti ve Jandarma Danışma Komutanlığı’nın müşterek operasyonuyla Resulayn ilçe merkezinde yakalandı.

Örgüt mensubunun Haseki/Şeddadi bölgesinde örgütsel eğitim aldığı, örgüt içerisinde Kaleşnikof Piyade tüfeği ve Dragunov keskin nişancı tüfeği kullandığı, sözde Samir Taburunda faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Örgüt mensubunun Barış Pınarı Harekat bölgesinde terör örgütüne takviye maksatlı geldiği ve 3 TSK personelinin şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...Kayseri'de akılalmaz olay! 'Halay başı' ve 'müzik seçimi' sebebiyle birbirlerine girdiler...
Onlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilimOnlarca savaş uçağı aynı anda uçtu! Bölgede yeni gerilim
Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...Otomobilden duman çıkınca kenara çekip indiler! Sonrası korkunç...
Anahtar Kelimeler:
terör operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Akaryakıta iki günde ikinci zam!

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

Erdoğan: Bizim Esad’ı yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok!

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

"Ligi oynatmaya gerek yok!" Eden Hazard...

Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...

Yeni seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İYİ Parti bu kez...

Ağzı bantlı, elleri bağlı! Her şey sorguda ortaya çıktı

Ağzı bantlı, elleri bağlı! Her şey sorguda ortaya çıktı

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

Hakim C.S. sevgilisi çıktı: 'Hepsi senin için aşkım'

İlginizi Çekebilir

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Kan şekerini düşürür, bağırsak iltihabını kurutur!

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Birilerine karşı güveniniz tamamen yok olabilir

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

3.5 metrelik timsahla savaştı! Elleriyle ağzını açıp...

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Topa tuttular ama aşkından vazgeçmedi! ''Hayatımızı yaşıyoruz!''

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.