HABER

Barış Pınarı Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 18:22 | Son Güncelleme

Suriye Milli Ordusu'nun, Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na desteği devam ediyor

KİLİS (AA) - Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat'ın doğusuna yönelik düzenlendiği Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için sınır hattına askeri birlik gönderdi.

SMO askerlerini taşıyan otobüsler, arazi aracı ve mühimmat yüklü tırlar, Kilis'ten Gaziantep istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında sevk edilen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

PARTNER Şimdi görenler tanıyamıyor! Şimdi görenler tanıyamıyor!
YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı varYPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kore Gazisi Hasan Güç, son yolculuğuna uğurlandıKore Gazisi Hasan Güç, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı Kilis Suriye Milli Ordusu Türkiye - Suriye sınırı hattı

En Çok Okunan Haberler

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

İngiltere, Türkiye'ye tüm silah satış izinlerini askıya aldı

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

Dizisi rekor üstüne rekor kırıyor! Bu çocuğu tanıdınız mı?

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

'Cumhurbaşkanı Erdoğan bana ne dedi biliyor musunuz?'

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Kızıltepe'ye havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

Barış Pınarı Harekatı'ndan acı haber!

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

81 ilde operasyon! 1263 kişi yakalandı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Oktay'dan KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'ya kınama

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

YPG/PKK'dan hain saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Ardahan’da 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.1 şiddetinde sallandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan yaptırım açıklaması!

TBMM Başkanı Şentop'tan yaptırım açıklaması!

Elazığ'da korkutan yangın

Korkutan yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! Uzun araç kuyrukları oluştu

TEM Otoyolu'nu kilitleyen kaza! 3 şerit trafiğe kapandı

Milli Savunma Bakanlığı, teslim olan teröristin görüntülerini paylaştı!

MSB paylaştı! İbretlik görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.