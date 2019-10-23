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Barış Pınarı Harekatı’na destek için polisler ve askerler moral maçında oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 17:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 2.

Zonguldak’ta 2. Amatör Kümede mücadele veren Karadonspor, Barış Pınarı Harekatı’na destek için polisler ve askerlerin de yer aldığı moral maçı organize etti. Karadon sahasında oynanan maçta Karadonspor oyuncuları asker ve polislere karşı maç oynadı. Maçı protokol üyeleri de izledi. Maçta "Önce Vatan" yazılı formalar hediye edildi.
2. Amatör Küme takımlarından Karadonspor, Barış Pınarı harekatına moral vermek amacıyla, askerler ve polislerden oluşan takımla Karadon sahasında moral maçı düzenledi. Moral maçına, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, protokol üyeleri, öğrenciler, vatandaşlar ve sporcular katıldı.
Barış Pınarı Harekatı’nda mücadele veren güvenlik güçlerine moral olması amacıyla etkinlik düzenlediklerini belirten Karadonspor Kulüp Başkanı Ali Kemal Ofluoğlu, Kilimli’de ve Barış Pınarı Harekatı’nda şehit düşen güvenlik güçlerinin fotoğraflarını sahaya da asarak unutmadıklarını vurguladı. Türk Bayrakları ile donatılan etkinlik hakkında İHA’ya konuşan Ofluoğlu, "Barış Pınarı Harekatı’na nasıl bir farkındalık yaparız diye Karadonspor kulübü olarak hep düşündük. Öğrencilerimiz harçlıklarını biriktirip askere gönderiyorlar. Anneler kaşkol örüyor, çorap örüyor askerimize gönderiyor. Kilimli’deki şehitlerimizin neredeyse tamamı bu sahada futbol oynayan şehitlerimizdir. Çok duygulanıyorum. Kendimiz böyle bir farkındalık yapmak istedik. Askerlerimiz ve polislerimizle Barış Pınarı Harekatı’na destek amacıyla futbol müsabakası düzenledik. Halkımızı da davet ettik. Sahamızı da Türk bayrakları ile süsledik. Böyle bir farkındalık yaptık" diye konuştu.
Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunduğu törende konuşan Vali Erdoğan Bektaş ve Kilimli Kaymakamı Nevzat Taşdan, emeği geçenlere teşekkür ederek Barış Pınarı Harekatı’nın önemine vurgu yaptı. Vali ve Kaymakama ’Önce Vatan’ yazılı formalar hediye edildi. Protokol üyeleri hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra 15’er dakikalık moral maçı oynandı. Programda şehitlere de dua edildi.
Müsabaka ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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