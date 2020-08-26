Barış Yarkadaş: Kilis'te bir cinsel saldırı faili serbest bırakıldı

Kilis Musabeyli'ye bağlı bir köyde 17 yaşındaki kız çocuğuna iki sene boyunca tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklanan 38 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası erkek, 12 gün cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edildi.

Olay, kız çocuğunun 15 gün önce koronavirüs şüphesiyle hastaneye götürülüp doğum yapmasıyla ortaya çıktı. Doktorun jandarmaya haber vermesi ve jandarmanın ifade almasının ardından konu savcılığa intikal etti.

Genç kız, "Şikayetçiyim, bana tecavüz etti. Bu iki yıl boyunca aralıklarla sürdü. Korktuğum için kimseye bir şey diyemedim" şeklinde ifade verdi. İfade üzerine tutuklanan kişi, 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra 3 gün önce tahliye edildi.

Olayı sosyal medya hesabından duyuran Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın şu ifadeleri kullandı:

"Memleketin her yerinden "cezasızlık" haberleri geliyor. Bu sabah Kilis Musabeyli'ye bağlı bir köyden de iç acıtan bir haber aldım. Tecavüze uğrayan ve çocuk doğuran bir kızımızın her yönüyle dehşet dolu hikayesi...

“Olayın faili kızımızın şikayeti üzerine tutuklandı ancak sadece 12 gün cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Aile şaşkın... Ne yapacaklarını şaşırmış durumdalar... Benim de elimden bir şey gelmediği için konuyu sizinle paylaşma ihtiyacı duyuyorum. XXX adlı kızımız, 2 yıl önce henüz 15 yaşındayken, evlerine su götürüyor.