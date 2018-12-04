Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

"Binali Yıldırım'ın Bilal Erdoğan rahatsızlığının sebebi şu; Önümüzdeki yerel seçimlerde Bilal Erdoğan'ın AK Parti listelerinden bir ilçeden belediye meclis üyesi olma planı var. AK Parti kulislerinde konuşuluyor. Bir kişinin belediye başkanı seçilebilmesi için, belediye meclis üyesi olması gerekiyor.

Halk TV'de Binali Yıldırım'ın rahatsız eden gelişmeleri de açıklayan Yarkadaş, "Binali Yıldırım İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın İstanbul'da olmamasını istiyor. Kendi üzerinde denetim olmasını istemiyor" dedi.

Yarkadaş, AK Parti'nin İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak'ın Arnavutköy'den belediye başkan adayı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın Eyüpsultan'dan Belediye Başkan adayı yapılacağını, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na da Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Metin Külünk'ün getirileceğini, Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın bir ilçeden belediye meclis üyesi olarak yazılmak istediğini belirtti.

BİNALİ YILDIRIM'I İSTİFA ETTİRİP BİLAL ERDOĞAN'I GETİRECEKLER!

AK Parti'de hesaplar Binali Yıldırım kazanırsa üzerinden yapılıyor. Uzun vadede Bilal Erdoğan'ın belediye meclis üyeliğinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda etkili bir konuma getirileceği ya da Binali Yıldırım'ın bir süre sonra istifa ettirileceği yerine Bilal Erdoğan'ın getirileceği AK Parti kulislerinde ciddi ciddi konuşuluyor!

Binali Yıldırım hem bundan hem de Bilal Erdoğan ve Berat Albayrak'ın listeleri yapmasından rahatsız. Benim edindiğim bilgiye göre, Binali Yıldırım belediye başkan adayı olarak açıklansa da belediye meclis üyeliği listesinde çok fazla söz hakkı olmayacak"





