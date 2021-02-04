Bariyerlerin ok gibi saplandığı otomobilde iki kişi yaralandı

Kaza Küçükçekmece, Basın Ekspres Yolu Bakırköy istikametinde gece saat 00.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 MGD 97 plakalı hafif ticari araç Halkalı İkitelli ayrımına geldiği sırada sürücü Sedat Kırmızıtepe henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücünün kontrolünden çıkan araca bariyerler ok gibi saplandı. Kaza sonrası araç sürücüsü Kırmızıtepe ile yanında bulunan Yusuf Kaya isimli arkadaşı yaralandı.

2 KİŞİ YARALANDI

Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada aracın motor kısmında ufak çaplı yangın çıktı. Vatandaşlar araçlarından aldıkları yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederek büyümeden söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araca müdahale ederken sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası itfaiye ekipleri bir süre araçta inceleme yaparken, polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

