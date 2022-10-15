Bartın’daki faciadan çok acı görüntü! Babasından gelecek güzel haberi bekleyen genç: ‘Ben bu acıya dayanamam…’

Bartın’daki maden ocağında yaşanan patlama sonrası gelen görüntüler tüm Türkiye’yi ağlatmaya devam ediyor. Patlama sonrası ailelerin akın ettiği olay yerinde yakınları için endişelenen vatandaşlar, içeriden gelecek güzel haberi umutla bekliyor. Sosyal medyada ortaya çıkan son görüntüde patlamanın ardından babasını bekleyen bir gencin yaşadığı acı dolu anlar yürekleri yaktı.

Maden ocağı önüne gelerek babasının sağlık durumu için korkan bir gencin, "Ben bu acıya dayanamam" sözleri herkesi duygulandırdı. Babası için gözyaşı döken genci, babasının mesai arkadaşları sarılarak teselli ederken etraftakiler de gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan Bartın'da maden ocağında yaşanan feci olay sırasında madende çalışan işçilerden 28'i hayatını kaybettiği öğrenilirken içeride mahsur kaldığı belirtilen 15 kişi için çalışmaların sürdüğü açıklandı.

Meydana gelen patlama sonrası maden ocağı önünde toplanan ailelerin endişeli bekleyişleri ise sürüyor.



