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Bartın'daki maden faciasında ihmal iddiası! İlk inceleme raporunda 'Metan sensörü'ne dikkat çekildi: Neden uyarı vermedi?

17.10.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bartın'daki maden kazası Türkiye'yi kahretti. 41 madencinin hayatını kaybettiği faciaya neyin sebep olduğu tüm yönleriyle araştırılırken, soruşturmayı 5 cumhuriyet savcısı yönetiyor. TMMOB Maden Mühendisleri Odası da kazayla ilgili hazırladığı ilk raporda 'Metan sensörü'ne dikkat çekti. Madende biriken gazı ölçen sensörlerle ilgili 'Sistem arızalı mıydı?' sorusu gündeme geldi.

Bartın'daki maden faciasında ihmal iddiası! İlk inceleme raporunda 'Metan sensörü'ne dikkat çekildi: Neden uyarı vermedi?

Türkiye, Bartın'daki maden faciası sonrası gelen acı haberlerle yasa boğuldu. 41 madencinin hayatını kaybettiği facianın nedeni olarak griuzu patlaması gösterildi. Belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu grizu patlamasının nedeni ise hemen araştırılmaya başlandı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, maden ocağındaki patlamayla ilgili soruşturmayı 5 cumhuriyet savcısının yürüttüğünü belirterek, "Kafalarda ne kadar soru varsa hepsinin cevabı tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır." diye konuştu.

BOZDAĞ: İHMAL, KUSUR, EKSİKLİK NE VARSA AYDINLATILACAK

Bakan Bozdağ yaptığı açıklamada, bu tahkikatın Amasra Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütüldüğünü anlatarak şunları kaydetti:

"İlk önce 3 cumhuriyet savcısı görevlendirildi ancak olayda hayatını kaybeden işçilerimizin çoğalması üzerine sayı 5’e çıkarıldı. Şu anda 5 cumhuriyet savcımız tahkikatı sürdürmektedir. Buradan kamuoyunun şunu açıkça ifade etmek isterim; bu olay bütün yönleriyle soruşturulacak ve aydınlatılacaktır.

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Kafalarda ne kadar soru varsa onların hepsinin cevabı bu tahkikat sonucunda ortaya çıkacaktır. Amaç; maddi hakikati bütün gerçekliğiyle ortaya çıkarmaktır. İhmal, kusur, eksiklik ne varsa bu kim veya kimlerden kaynaklanıyorsa hukuk bunlarla ilgili gereğini yapacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi ve tereddüdü olmasın."

ÖLÜMLERİN NEDENİ YANMA VE ZEHİRLENME

TMMOB Maden Mühendisleri Odası (MMO) da Amasra Taşkömürü İşletmesi’nde meydana gelen patlamaya ilişkin yaptığı ilk incelemenin ayrıntılarını paylaştı.

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Sekiz kişilik uzman ekibinin raporunda "Ölümlerin nedeni, grizu patlaması sonucu oluşan yüksek sıcaklık ve şok dalgası nedeniyle yanma ve ortama yayılan karbonmonoksit zehirlenmeleridir." ifadeleri yer aldı.

METAN SENSÖRÜ ARIZALI MIYDI?

Hazırlanan ilk raporda 'Metan sensörü'ne dikkat çekilirken, madende biriken gazı ölçen sensörlerle ilgili 'Sistem arızalı mıydı?' sorusu gündeme geldi.

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Ocakta metanı ölçen sensörler olduğunu kaydeden Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel "Gaz artışı neden fark edilmedi?" sorusunu yöneltti. "Değişim seyyar cihazlarla ölçülmeli. Bir şeyler gözden kaçtı ki izleyemediler" dedi.

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Soma'da madencilerin avukatlığını yapan Sercan Aran da el sensörlerinin çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

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EL SENSÖRLERİ ÇALIŞIYOR MUYDU?

Aran "Metan seviyesi 1.5'a çıktığında alarm çalıp elektrik otomatik kesilmeliydi. Ancak 1.7’de patlama olduğu ileri sürülüyor" dedi.

Maden Mühendisleri Odası eski Başkanı Mehmet Torun ise "Gaz temizlenmemiş. O ocakta dinamit patlatılıyordu. Metanı bu tetiklemiş olabilir" ifadesini kullandı.

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Madenci yakınları da ihmal iddiasını dile getirdi: Gaz tahliyesi için çalışanlara 10 gün izin verilecekti ama çalışmalar sürdü. Önce gaz çıkarılsaydı bu acı yaşanmazdı.


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Bartın Amasra maden faciası metan gazı
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