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Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2019 21:56 | Son Güncelleme

5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI 5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı.

Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)

5 SANDIĞIN SAYIMINDA 1 OY AK PARTİ'YE ÇIKTI
5 sandığın sayımına Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Orhan Ayaz başkanlığındaki siyasi partilerden 6 komisyon üyesi ile birlikte başlandı. 5 sandıktaki sadece belediye başkanlıkları oy pusulası sayımı tamamlandı. Yaklaşık 3 saat süren sayım sonunda Ak Parti'ye bir sandıktan 1 oy çıktı. Buna göre, önceki yapılan sayımlarda aradaki fark 148'e düştü.
'148 FARKLA BELEDİYE BAŞKANLIĞIMIZ TESCİLLENMİŞTİR'
Sayım bittikten sonra Bartın İMKB okulu önünde partililere seslenen Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, "6 gündür devam eden sürecin sonuna geldik. Sonrasında 5 sandığın sayılmasına yönelik karar verildi. Alınan kararla ilgili sayım yapıldı. Geçersiz oylarla ilgili herhangi bir şey çıkmamıştır. Sadece şu anda 1 oy hatalı giriş yapılmış. İddia edildiği gibi asla geçerli oy geçersiz, geçersiz oy geçerli sayılmamıştır. 148 farkla belediye başkanlığımız da tescillenmiştir. İstedikleri yere başvurularını yapabilir ama sandıkta hiçbir şey değişmez. Sonuçta orada sandık başındaki arkadaşlarımız asla hata yapmaz. Eğer onlarla ilgili bir şey söylemek onları yalancılıkla suçlamaktır. Onlara bir görev verilmiştir. Ve onlarda görevlerine yerine getirmişlerdir" dedi.
'BİR OY BİR OYDUR, KUTSALDIR, SEÇMENİN İRADESİDİR'
Daha sonra parti binasında açıklamalarda bulunan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Bugün yapılan sayımda da lehimize 1 oy çıktı. Orada da bir hata tespit edildi. Bir oy bir oydur, kutsaldır, seçmenin iradesidir. Gelinen noktada sandıkların tamamının açılması ile ilgili talebimiz devam ediyor. 5 sandıkla ilgili sayım gerekçeleri ne ise geriye kalan 149 sandıkta da oyların yeniden sayılması gerekir. Biz inanıyoruz ki o torbalarda geçerli sayılıp da geçersiz olabilecek çok sayıda oy vardır. Ayrıca 12 sandıkta da belediye başkanlığı seçimine ilişkin oy pusulasının vatandaşa verilmediğini tespit ettik. Bunlar belgeli tespitlerimiz. Biz yarın itibariyle Yüksek Seçim Kurulu’na itirazımızı yapıyoruz. Gerekçelerimiz sağlam. Yüksek Seçim Kurulu, bizim hukuki olarak hazırladığımız delilleriyle ibraz ettiğimiz bu itirazımıza biz inanıyoruz ki, olumlu cevap verecektir" diye konuştu.

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Bartın'da 5 sandık yeniden sayılıyor (2)

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