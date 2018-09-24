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Barzani KDP'nin Irak cumhurbaşkanı adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 13:40 | Son Güncelleme

Eski IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fuad Hüseyin, Mesut Barzani tarafından cumhurbaşkanlığına aday gösterildi

ERBİL (AA) - Irak'ta Mesut Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) cumhurbaşkanı adayı Fuad Hüseyin oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) eski Başkanlık Divanı Başkanı olan Hüseyin'in adaylığıyla ilgili açıklama, Barzani'nin resmi internet sitesinden yapıldı.

Kürtlerin ortak bir aday çıkarmayı arzuladıklarını ancak bunun gerçekleşmediğini belirten Barzani, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Partim, cumhurbaşkanı adayını belirleme görevini bana verdi. Fuad Hüseyin'i yeteneği nedeniyle cumhurbaşkanı adayı gösterdim."

Barzani'nin sağ kolu olarak bilinen Hüseyin, Ekim 2017'ye kadar IKBY Başkanlık Divanı Başkanı görevini yürütüyordu.

Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KBY) geçen hafta Berhem Salih’i cumhurbaşkanı adayı olarak duyurmasının ardından KDP de kendi adayını çıkaracağını belirtmişti.
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- Kürtler arasında cumhurbaşkanı anlaşmazlığı

Irak'ta cumhurbaşkanını Kürtler arasında belirleyen taraf 2005'ten bugüne KYB oldu ancak partiler bu kez ortak bir isim üzerinde anlaşamadı.

KDP, cumhurbaşkanlığı müzakerelerinin sadece KYB ile değil kendisiyle de yapılmasını istiyor.

Irak'ta 2005'ten itibaren KYB'nin aday gösterdiği Celal Talabani (2 dönem) ve Fuad Masum, meclis tarafından seçilerek cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.

Irak meclisi, 25 Eylül'de yapılması planlanan cumhurbaşkanı seçimini belirsiz bir tarihe ertelemişti.

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Cumhurbaşkanı adayı fuad hüseyin Mesut Barzani

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