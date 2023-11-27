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Baş ağrılarını hafife almayın! Bu yiyecekler migreni tetikliyor, tüketmeden önce bir daha düşünün

27.11.2023 09:56 | Son Güncelleme:
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Uzmanlar sık sık baş ağrısı çeken kişiler için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Bilindiği üzere stres, sinir ve yorgunluk migreni tetikler. Uzmanlar gün içerisinde tüketilen yiyeceklerin de migren ataklarına neden olabileceğini ifade etti. Severek yediğiniz bazı yiyecekler çekilmez ağrılara neden olabiliyor. İşte migren ataklarını tetikleyen yiyecek ve içecekler...

Baş ağrılarını hafife almayın! Bu yiyecekler migreni tetikliyor, tüketmeden önce bir daha düşünün

Düzenli olarak yaşanan baş ağrısının nedenini öğrenmek için uzmana görünmek gereklidir. Bilim insanları migrenden kaynaklanan baş ağrılarını tetikleyen bazı gıdalara dikkat çekti. Migren ağrılarını yok etmek zor gibi görünse de tüketilen yiyecek ve içeceklerle bu durumun önüne geçmek mümkün.

MİGREN ATAKLARINI TETİKLEYEBİLEN YİYECEK VE İÇECEKLER

ÇİKOLATA

Bazı araştırmalara göre çikolata ile migren arasında bir bağlantı olduğuna dair yeterli kanıt bulunmasa da, çikolatanın aynı zamanda bir kafein kaynağı olduğunu ve migreni tetikleyen hücreler arasında, uyarı ileten maddelerin salınmasına katkıda bulunduğunu bilmekte fayda var.

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ESKİ PEYNİRLER VE DİĞER SÜT ÜRÜNLERİ

Peynirler arasında mavi peynir, brie, çedar ve beyaz peynirin bazı insanlarda migreni tetikleyebilen amino asit tiramin içerdiği bulunmuştur. Ayrıca süt ürünlerinin hassas kişilerde iltihabi belirtilere neden olduğu biliniyor ki bu da migren açısından sorun teşkil ediyor.

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İŞLENMİŞ ETLER

Sosisli sandviç, sosis ve çeşitli şarküteri ürünleri gibi işlenmiş et ürünleri nitrat içerebilir. Bu bileşikler hakkında, migren baş ağrısını tetikleyebilecek damar genişletici bir etkiye sahip oldukları bilinmelidir. Ayrıca işlenmiş et ürünleri de iltihaplı gıdalardır, bu nedenle migren hastaları için çifte risk oluşturabilirler.

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KAHVE

Kahvedeki kafein, migren ağrısını küçük miktarlarda hafifletebilir, bu nedenle bazı reçetesiz satılan baş ağrısı ilaçlarının bir bileşeni olabilir. Ancak aşırı kahve tüketimi veya günün yanlış saatinde tüketilen sade kahve migren atağını bile tetikleyebilir.

2020'de yapılan bir araştırmaya göre, yalnızca çok fazla kahve değil, aynı zamanda kafein yoksunluğu da migren için yaygın bir tetikleyici olabilir. Her zamanki günlük kafein alımınıza sadık kalırsanız ve her gün aynı saatte aynı miktarda kahve içerseniz, baş ağrısı çekme şansınızı azaltmış olursunuz.

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ENERJİ İÇECEKLERİ

Sağlıklı olduğuna inanılan, vitamin ve minerallerle zenginleştirilmiş enerji verici sporcu içeceklerinin aşırı tüketimi de migreni tetikleyebilir . Bunun nedeni, özel sıvıların, B kompleksinin bir parçası olan ve vücudun verimli çalışmasında önemli bir rol oynayan niasin (B3 vitamini) ile zenginleştirilmiş olmasıdır. Temel olarak, doğru kolesterol seviyesini kontrol etmede çok önemlidir. Bununla birlikte, aşırı B vitamini tüketimi , bazı kişilerde migreni tetikleyebilen damar genişletici bir etkiye sahip olabilir.

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