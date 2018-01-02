KADIN

Baş ağrılarını şıp diye kesen 5 ev reçetesi

Baş ağrılarını şıp diye kesen 5 ev reçetesi

Baş ağrılarını şıp diye kesen 5 ev reçetesi

Bıçak gibi aniden saplanan baş ağrısıyla mücadele etmek bir hayli zordur. Ne ağrı kesiciler içilir de etkisini göremezsiniz. Neyse ki bu ev yapımı 5 reçeteyle herkes kendisinin doktoru olacak ve sinir eden baş ağrısı puf diye uçup gidecek.

Dayanılmaz, hatta çoğu zaman korkunç bir hal alan baş ağrıları için son noktayı koyuyoruz. Ne demişler; her şeyin çözümü doğada saklı...

Baş ağrısının en yaygın sebebi uykusuzluk, stres ve genellikle duruş bozukluklarıdır. Öncelikle düzenli bir hayata geçiş yapın ve her akşam aynı saatte yatağa girmeye özen gösterin. Açlık da baş ağrısını tetikleyebilir, eğer şekeriniz düştüyse mutlaka sağlıklı bir şeyler atıştırın.

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Ve stres... Çağımızın en büyük rahatsızlığı denilebilir çünkü birçok hastalığın temelidir. Aşırı gergin ve stresli bir hayatınız var ise buna sebep olan konulardan, kişilerden uzak durun. Kendinizi kötü ya da gergin hissettiğiniz anlar derin nefesler alın. Açık hava da iyi gelecektir...

1. Lavanta özü yağı

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1 tatlı kaşığı badem yağı ve 1 yemek kaşığı lavanta özü yağını karıştırın. Bu karışımla beraber baş bölgenize yaklaşık 3 dakika boyunca masaj yapın. Ardından sessiz ve karanlık bir ortama geçin. Yastığınıza 1 damla lavanta yağı damlatın ve uzanın. Yaklaşık 20 dakika içerisinde ağrının uçup gittiğini göreceksiniz.

2. Zeytinyağı ve karpuz karışımı

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1 tatlı kaşığı zeytinyağının içine 1 dilim karpuzu koyun ve pelte kıvamına getirene kadar ezin. Bu karışımı ağrı olan bölgeye uygulayıp başınızı sakıca sarın. Yarım saat bekleyin. Ardından ılık su ile baş bölgenizi yıkayın.

3. Elma sirkesi

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1 su bardağı su ve 1 tatlı kaşığı elma sirkesini karıştırın. Tadı biraz kekremsi olsa da bu karışımı içmelisiniz çünkü en hızlı ağrı kesicilerden biridir.

4. Nane limon karışımı

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1/2 adet limon suyunu sıkın ve bir bardağa alın. Bardağın içerisine 3 adet taze nane yaprağı koyun. Karışımı 15 dakika bekletin. Sonrasında temiz bir bezi bu su ile ıslatın ve başınıza yerleştirin. 15 dakika daha bu şekilde uzanın.

5. Kasımpatı çayı

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Bir avuç kasımpatıyı 250 ml kaynar suyun içerisine atın ve 10 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Çayınız içmeye hazır. Bir bardak tüketin. Ağrıyı hissettiğiniz anlar da bir bardak daha içebilirisiniz.

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