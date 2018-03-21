Baş ağrısı ve migreni tetikleyen besinler

Bayatlamış peynir Uzmanlar tiraminin çoğu zaman insan sağlığı için zararlı bir madde olduğunu belirtiyorlar. Uzmanların 1950’lerden bu yana yaptığı araştırmalar, bu maddenin Migren ağrısını nasıl tetiklediğini anlamamızı sağlıyor.2010 yılında yürütülen bir araştırmada, migren hastası 200 kişiyle Baş ağrısını tetikleyen faktörler araştırılmıştır. Katılımcıların %18’i beslenme şekillerinin migren ataklarını tetiklediğini belirtmişlerdir. Araştırmaya göre; sosisli sandviç ve peynir, probleme neden olan gıdaların başında yer almaktaydı. Aynı yıl gerçekleştirilen ve auralı migrene sahip 126 kişiyle yürütülen bir başka araştırmada ise; peynirin atağı tetiklediği ortaya çıkmıştır. Uzmanlar hala, tiraminin migreni nasıl tetiklediği üzerinde araştırmalarını sürdürmektedirler. Farklı bir görüşe göre; tiramin beyindeki sinir hücrelerinde norepinefrin salgılanmasına neden olmaktadır. Metabolizmanızda yüksek miktarda bulunan tiramin –anormal beyin kimyası ile birlikte– beyinde baş ağrısına neden olan değişikliklere yol açmaktadır. Taze peynirler pek fazla tiramin içermez hatta migren ataklarınız olsa bile tüketebilirsiniz.

Yüksek Tiramin İçeren Besinler: Bayatlamış tavuk eti, bayatlamış peynir, fıçı birası, kurutulmuş ya da fermante edilmiş et, sosis, kırmızı şarap, lahana turşusu ve soya sosu Turunçgiller Ekşi meyveler, kanınızın pH seviyesini etkileyebilecek ve migren ağrısına yakalanma olasılığını artırabilecek bir çok asit içerir. Bazı araştırmalar, baş ağrısı olan kişilerin yaklaşı k% 11'inin turunçgillerin migren tetikleyicisi olduğunu bildirdiklerini göstermektedir. Bu meyveler aynı zamanda tiramin ve histamin içerir. Soğuk yiyecekler Dondurma yedikten sonra ya da soğuk içecekleri tükettikten sonra 1-2 dakika baş ağrısı yaşayabilirsiniz. Gluten Gluten buğday, çavdar, arpa ve tritikale gibi tahıllarda bulunan bir proteindir. Bu tahıllar ve bunlardan yapılan ürünler, migreni tetikleyebilir. Gıda katkı maddeleri Kafein Aşırı kafein tüketimi baş ağrısının başlamasına katkıda bulunabilir. Bu yüzden kafein alımınızı günde 200-300 miligram (2-3 bardak kahve) ile sınırlandırmalısınız. Kafein,çikolata, kakao, çay ve hatta bazı ağrı kesiciler gibi ürünlerde de bulunabilir.

Alkollü içecekler Pek çok insan kırmızı şarabın migrene neden olabileceğini biliyor, ancak diğer alkollü içeceklerin de baş ağrısı yaptığı belirtiliyor. Gıdalardaki ek kimyasalların genellikle besin değeri yoktur ve sağlığınız üzerinde olumsuz etkileri olabilir. Bu nedenle, genellikle baş ağrınız varsa, bu katkı maddelerinden uzak durmaya çalışın: Monosodyum glutamat, soya sosu, işlenmiş gıdalar ve konserve sebzelerin ana bileşenlerinden biridir. Bunu tüketen kişilerde 20 dakika içinde migren atağı görülebilir. Nitratlar ve nitritler genellikle sosis, sosis, jambon, sucuk, pastırma gibi işlenmiş etlerde ve bazı kalp ilaçlarında bulunur. Bu katkı maddeleri vücudunuza girdiğinde, kan damarlarınız şişmeye başlar ve şiddetli bir baş ağrısına neden olabilir. Aspartam ve sukraloz spor içecekleri, şekersiz ürünler ve hatta çocuk vitaminlerinde bulunan yapay tatlandırıcılardır. Bu katkı maddelerine karşı duyarlıysanız, bunları aldıktan sonra migren ağrısı yaşayabilirsiniz. Kırmızı ve sarı renkli gıda boyaları genellikle şeker, dondurma, patates cipsi, soda, kraker, reçel, tahıl gevreği ve diğer birçok üründe bulunur. Bunlar petrolden üretilmiştir, aynı madde motor yağını yapmak için kullanılır, ki bu kesinlikle sağlığınız için iyi değildir.